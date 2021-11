Les transactions immobilières en recul au troisième trimestre

L' indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) est ressorti à la baisse au titre du troisième trimestre de 2021, annoncent Bank Al-Maghrib (BAM) et l'Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC). «En glissement annuel, les prix des actifs immobiliers se sont dépréciés de 5,5%, avec des baisses de 6,3% pour les actifs résidentiels, de 3,7% pour les terrains et de 9,5% pour les biens à usage professionnel», soulignent les deux institutions publiques. Selon la tendance globale du marché immobilier au cours du troisième trimestre 2021, « le nombre de transactions a baissé de 10,1%, recouvrant un repli de 17,1% pour les biens résidentiels et des hausses de 3,2% pour les terrains et de 10,6% pour les biens à usage professionnel », relèvent BAM et ANCFCC dans une note synthétisant l’évolution du secteur. Dans le détail, et selon les données publiées conjointement par BAM et ANCFCC, en glissement annuel, les prix du résidentiel ont accusé un recul de 6,3% du fait des baisses des prix de 7,4% pour les appartements, de 7,1% pour les villas et de 1,3% pour les maisons. Pour leur part, « les ventes ont baissé de 17,1% recouvrant une baisse de 19% pour les appartements et de 14,9% pour les villas et une hausse de 21,1% pour les maisons », souligne-t-on de même source. En ce qui concerne le foncier, les données montrent que les prix ont baissé de 3,7%, en glissement annuel alors que le volume des transactions a progressé de 3,2%. Quant aux prix des biens à usage professionnel, il ressort du rapport de la Banque centrale et de l’ANCFCC qu’ils «ont enregistré un repli de 9,5%, reflétant une baisse de 13,8% pour les bureaux et de 8,7% pour les locaux commerciaux ». Tandis que les transactions, elles de leur côté ont augmenté tant pour les bureaux que pour les locaux commerciaux. Il est à noter qu’en glissement trimestriel, les prix du résidentiel ont accusé une baisse de 0,5%, en raison des baisses de 0,6% pour les appartements et de 2,1% pour les villas et une stagnation pour les maisons. Tout comme le volume des transactions qui a enregistré une baisse de 45,1% Après avoir bondi de 27,9% au deuxième trimestre, le volume des transactions a connu une forte baisse de 45,1% au troisième trimestre de l’année en cours, ont fait savoir les deux institutions. Du côté du foncier, «l’indice des prix des terrains a augmenté de 1,5%, en glissement trimestriel, et les transactions se sont repliées de 41,5% après l’accroissement de 32,1% enregistré au T2-2021», selon Bank Al-Maghrib et l’ANCFCC. Quant à l’indice des prix des biens à usage professionnel, les données montrent qu’il a connu une diminution de 0,9% d’un trimestre à l’autre, suite aux baisses de 1% des prix des locaux commerciaux et de 0,3% de ceux des bureaux. Soulignons, en revanche, que « le volume des transactions a connu une augmentation de 1%, recouvrant une hausse de 25,2% des ventes des bureaux et une baisse de 3,4% de celles des locaux commerciaux », comme le relève la note. A noter qu’en glissement trimestriel, les données recueillies font par ailleurs état d’une baisse des prix de 1,8% au niveau de Rabat. Cette variation reflète «des replis de 2,3% pour le résidentiel et de 1,9% pour les terrains et une hausse de 3,3% des prix des biens à usage professionnel », précisent la Banque centrale et l’ANCFCC dans leur note sur la tendance globale du marché immobilier au cours du trimestre dernier. La même source relève que les prix ont connu une baisse trimestrielle de 0,3% à Casablanca, «recouvrant une baisse de 1% pour les biens résidentiels et une hausse de 0,9% pour les terrains et de 3,2% pour les biens à usage professionnel». Si les prix ont bondi de 3,3% à Marrakech, suite à la hausse de 1,6% pour le résidentiel et de 4,6% pour les terrains et d’une baisse de 3,3% pour les biens à usage professionnel, les données analysées montrent que l’indice des prix a marqué un recul de 1,1% à Tanger, «recouvrant des baisses des prix des biens résidentiels de 1,3%, des terrains de 0,5% et des biens à usage professionnel de 2,1%».