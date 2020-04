Les soldats de l’ombre en rangs serrés contre le Covid-19

A Taourirt, alors que les habitants observent scrupuleusement les consignes du confinement, les éboueurs, conscients des risques, restent néanmoins mobilisés pour assurer la tournée quotidienne de collecte des déchets ménagers, à laquelle, Covid-19 oblige, vient s'ajouter l’importante opération de désinfection.

En effet, les autorités locales et les responsables de la commune urbaine de Taourirt, ainsi que la société de gestion des déchets "Ozone environnement et services" multiplient les efforts en ces temps de crise due au coronavirus pour préserver la propreté de la ville et empêcher la propagation de ce virus contagieux et très dangereux.

Ils ont ainsi mobilisé les moyens requis pour assurer pleinement la continuité et le bon déroulement des opérations de collecte des déchets et de stérilisation, devenues plus que jamais indissociables et indispensables aussi bien pour garder la ville propre que pour la sécurité sanitaire des citoyens.

Pour atteindre ce double objectif, les éboueurs, fidèles au rendez-vous à l’instar des médecins, des forces de l’ordre, des pompiers et bien d’autres, s’impliquent avec énergie et courage pour relever ce défi et s’acquitter convenablement de leur devoir de contribution à la prévention contre le nouveau coronavirus (Covid-19).

Ces éboueurs ou agents de nettoyage commencent leur travail très tôt le matin. Les camions sillonnent les différentes artères et ruelles de la ville pour vider les bennes à ordures ménagères et ramasser les déchets jetés par terre et ce, avec précaution afin d’éviter non seulement les objets tranchants mais aussi la contamination au Covid-19 qui, selon des études scientifiques, peut rester en vie pendant des heures ou des jours sur certaines surfaces.

Conscients de ce risque, les responsables de la société en charge des déchets prennent désormais très au sérieux les conditions d’hygiène et de sécurité sanitaire des éboueurs contre la contamination, et ce à travers l’information, la sensibilisation, la mise à disposition des moyens de protection et la stérilisation des bennes à ordures et des camions.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de la société "Ozone environnement et services" pour la région de l’Oriental, Mohamed Ouazzani Chahdi, a indiqué que dans le cadre de la mobilisation totale face à cette situation que traverse le Maroc, comme les autres pays du monde, la société en partenariat avec le conseil communal de Taourirt, et sous la supervision du gouverneur de la province, a établi un programme exceptionnel pour enrayer la propagation de la pandémie du coronavirus.

Il a cité dans ce sens la mise à disposition des moyens logistiques et humains nécessaires, et l’adoption des précautions essentielles pour protéger la santé des travailleurs (masques, gants et produits stérilisants).

Il a également mis l’accent sur la poursuite normale du nettoiement, de la collecte des ordures et de l’opération de désinfection pour laquelle la société a mobilisé plusieurs engins et d’importantes quantités de produits pour stériliser et désinfecter les rues, les places publiques, les établissements et les administrations de la ville.

De son côté, la responsable du service d’hygiène et de préservation de l’environnement à la commune de Taourirt, Samira Abbadi, a mis en avant les multiples mesures prises par la commune en coordination avec les autorités locales et la société Ozone, ainsi que les fonds mobilisés pour empêcher la propagation du coronavirus.

Elle a toutefois relevé que tous ces efforts ne peuvent être efficaces que si les citoyens respectent les règles du confinement et réduisent au strict minimum leur déplacement à l’intérieur de la ville.

Quant à lui, Mohamed Akjoj, un employé de la société Ozone qui participait à une tournée avec l’équipe en charge de l’opération de désinfection, a affirmé que la société a mis à leur disposition les moyens qu'il faut pour la protection de leur santé (gants, masques et blouses imperméables).

Incitant à son tour les citoyens à rester chez eux, il a tenu à les appeler à respecter les mesures de précaution qui s'imposent dans la situation actuelle et ce, en mettant les déchets ménagers dans des sacs et de les bien fermer surtout.

Il a indiqué dans ce sens que les masques et les gants jetés par les citoyens après usage contre la contamination constituent un véritable danger pour la santé des éboueurs et de leurs familles.

Ces agents de propreté qui défient le danger et la peur pour accomplir leur devoir en cette période de crise sanitaire dans le souci de préserver la propreté de la ville et de protéger les citoyens méritent bel et bien nos applaudissements, encouragement et soutien.