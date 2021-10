Les sociétés cotées afficheraient un résultat d'exploitation en hausse de 11,3% en 2021

Le résultat d'exploitation du Scope 40 de BMCE Capital Global Research (BKGR) afficherait, au titre de cette année, une amélioration de 11,3% à 56,3 milliards de dirhams (MMDH) par rapport à 2020.



Cette évolution serait due à la non-récurrence de la comptabilisation des contributions au Fonds Covid-19, notamment pour les financières, explique BKGR dans sa publication "Forecast 2021-2022".

La marge opérationnelle devrait ainsi se renforcer de 1,1 pts à 25,6% en 2021, prévoit la même source.



Par branche d'activité, le document fait ressortir que la hausse anticipée du résultat d'exploitation de 8,4% à 27,4 MMDH des "Industries" serait redevable à la non-récurrence de la comptabilisation de provisions suite à la dévaluation de certains actifs pour les immobilières pour un montant de 1,5 MMDH, à la bonne dynamique commerciale des cimenteries, notamment LafargeHolcim Maroc qui devrait afficher un taux d'utilisation en hausse en 2021 et à la non-récurrence du don de 400 millions de dirhams (MDH) souscrit par Afriquia Gaz au Fonds Covid-19 et enregistré au niveau de ses charges d'exploitation.



La MAP rapporte que cette progression devrait, toutefois, être contrebalancée par un recul de 6,7% à 11,2 MMDH du résultat d'exploitation de Maroc Telecom, induit par un ralentissement attendu de l'activité, note BKGR.



Pour l'année 2022, le résultat d'exploitation escompté devrait progresser de près de 8% à 29,6 MMDH sous l'effet de l'amélioration du chiffre d'affaires de la cote industrielle et de la poursuite des améliorations opérationnelles pouvant atténuer l'impact craint de la hausse des intrants et des produits énergétiques.



S'agissant des financières, le résultat brut d'exploitation (RBE) devrait afficher une hausse de 14,7% à 27,1 MMDH compte tenu d'un allègement des charges générales d'exploitation, en raison de la non-récurrence des contributions au Fonds Covid-19.



"Le RBE 2021 des financières du scope superforme celui de 2019 (+10,2%) compte tenu d'une meilleure maîtrise des charges générales d'exploitation ainsi que d'une progression soutenue du produit net bancaire (PNB)", souligne BKGR.



En 2022, les analystes de BKGR anticipent une croissance de 3% du RBE à 27,9 MMDH en raison du bon comportement du PNB permettant de couvrir la hausse attendue des charges générales d'exploitation, suite à une reprise par les banques de leurs programmes d'investissement.



Quant aux assurances, BKGR prévoit pour 2021 une hausse de 7,9% du résultat technique à 1,8 MMDH compte tenu d'un retour progressif à un niveau normatif en termes de sinistralité automobile suite à la non-récurrence de la situation de confinement ayant eu lieu en 2020, d'une dégradation de la sinistralité Vie en raison d'une augmentation des décès vraisemblablement en lien avec le Covid-91.



Le résultat technique demeure, toutefois, inférieur à celui de 2019, compte tenu d'un redressement progressif du résultat financier.



En 2022, la progression escomptée de 9,1% du résultat technique à 1,9 MMDH serait principalement attribuable à une bonne orientation du résultat financier grâce à une reprise anticipée de la distribution de dividendes au titre de l'exercice 2021.