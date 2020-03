Les services de santé poursuivent leurs efforts contre le Coronavirus à Errachida

Les services du ministère de la santé au niveau de la province d’Errachidia poursuivent leurs efforts pour assurer les prestations médicales au profit des citoyens et les sensibiliser aux dangers du nouveau Coronavirus (Covid-19). La Délégation provinciale de la Santé à Errachidia a ainsi pris plusieurs mesures de prévention et d’encadrement de ses équipes de médecins et d’infirmiers pour prendre en charge les possibles cas d’infection du Covid-19, ainsi que de sensibilisation de la population aux dangers de ce virus et aux moyens de s’en protéger.

A cet égard, le délégué provincial du ministère de la Santé à Errachidia, Moulay M’hamed Berjaoui, a indiqué que les mesures nécessaires ont été prises pour la prise en charge des éventuels patients et sensibiliser la population aux dangers de cette pandémie.

Il a été procédé, a-t-il précisé dans une déclaration à la MAP, à la mise en place d’un comité de veille, formé de trois médecins, de quatre infirmiers et de plusieurs techniciens, ainsi qu’à la formation d’équipes constituées de médecins de toutes les spécialités au niveau de l’hôpital provincial Moulay Ali Chérif d’Errachidia. M. Berjaoui a fait savoir, en outre, que 20 chambres d’isolement sont disponibles au niveau de l’hôpital, ajoutant que ce chiffre peut être élargi à 50 chambres en cas de besoin.

Le responsable a mis en exergue, dans le même sens, l’implication sérieuse de l’ensemble des cadres médicaux, infirmiers et techniciens dans cette opération visant à endiguer la propagation du nouveau Coronavirus. Pour rappel, le ministère de la Santé n’a eu de cesse d’inviter les citoyennes et les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.