Les revenus globaux des sociétés cotées progressent de 13,9% en 2022

Les revenus globaux des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca se sont chiffrés à 282,2 milliards de dirhams (MMDH) en 2022, en progression de 13,9% par rapport à 2021, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).



Cette hausse est due à une croissance à deux chiffres de l'activité des industries (+18,2% à 187,6 MMDH), combinée à une bonne orientation du produit net bancaire des financières (+5,9% à 72,7 MMDH), ainsi qu'à la progression des primes émises brutes du secteur assurances & courtage (+8,3% à 22 MMDH), explique BKGR dans sa publication "Earning T4-2022", notant que ces revenus affichent une hausse de 19% comparativement à l'année 2019.



Dans le détail, l'augmentation des revenus des sociétés industrielles fait suite principalement à une amélioration du CA de TotalEnergies Marketing Maroc qui ressort en ascension de 53,2% à 19,72 MMDH en dépit d'un recul des volumes écoulés de 2% à 1.749 KT et ce, grâce à un effet prix favorable consécutif à la flambée des cours des hydrocarbures à l'international, rapporte la MAP.



Cette orientation aurait été également soutenue par les investissements dans les stations- service avec 18 nouvelles ouvertures en 2022, portant le réseau de l'opérateur à 386 points de vente en fin d'année.



Il s'agit également des réalisations commerciales de Taqa Morocco dont le chiffre d’affaires consolidé affiche un bond de 74,1% à 13,6 MMDH suite à l'effet positif de la forte hausse des frais d'énergie en lien avec l'évolution des cours sur le marché international et l'amélioration du taux de disponibilité global à 93,9% contre 92,8% à la même période une année auparavant, compte tenu de la réalisation des révisions uniquement mineures de 25 jours des unités 3 et 4 en 2022 et de la non-récurrence de la révision majeure de l'unité 6 de 61 jours en 2021.



Elle fait suite aussi à la progression des ventes d'Afriquia Gaz de 33,3% à 9,51 sous l'effet combiné de la performance des filiales et de l'évolution des prix de reprise par rapport à la même période un an plus tôt pour des tonnages écoulés en progression limitée de 1,9% à 1.182 KT, et du CA consolidé de Managem de 30% à 9,64 MMDH.



Les financières ont affiché un produit net bancaire (PNB) en hausse de 5,9%, provenant de l'ensemble des banques cotées et ce, en dépit de l'impact négatif de la hausse des taux monétaires et obligataires au Maroc. Cette évolution a été portée principalement par Attijariwafa Bank (+1,93 MMDH) et par BOA (+1,02 MMDH).



Le CA du secteur assurance & courtage ressort en progression de 8,3%, profitant principalement de la bonne tenue des performances commerciales de Wafa Assurance et Sanlam Maroc.



Par ailleurs, la publication fait ressortir que les principaux contributeurs à la progression du CA en 2022 sont les opérateurs gaziers (9,24 MMDH), devant l'électricité (+5,79) et l'agroalimentaire (+5,07). A l'inverse, la distribution spécialisée plombe l'évolution des revenus cumulés à hauteur de 435 millions de dirhams (MDH), compte tenu de la dégradation des ventes automobiles.