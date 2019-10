Les réformes engagées au Maroc pour l'amélioration du climat des affaires mises en exergue à Sicile

La consule générale du Maroc à Palerme (Sud de l'Italie), Mme Fatima Baroudi, a mis en exergue à Sicile les réformes engagées par le Maroc pour l'amélioration du climat des affaires dans le Royaume.

Intervenant lors de la 8ème édition de Blue Sea Land à Mazara Del Vallo, organisée du 17 au 20 octobre par le District de la pêche de la région de Sicile, Mme Baroudi a souligné les retombées positives de ces réformes notamment en ce qui concerne le renforcement de l'attractivité du Maroc en matière d'investissement, indique un communiqué du cConsulat général du Royaume à Palerme.

Mme Baroudi, qui s'exprimait au cours du séminaire Focus Africa, a relevé que les efforts entrepris par le Maroc ont permis de drainer davantage d'investisseurs étrangers et de les encourager à développer leurs projets dans le Royaume.

Evoquant les atouts du Maroc et les infrastructures de taille dont il dispose, la consule générale a mis en avant la portée et l'importance stratégique du port de Tanger Med, devenu le plus grand en Afrique.

Sur le continent africain, thème de la rencontre, la diplomate a indiqué que les entreprises marocaines avaient investi 3,8 milliards de dollars en Afrique durant la période 2003-2017, soit 60% des investissements directs étrangers (IDE), positionnant le Royaume comme deuxième investisseur en Afrique.

Cette manifestation a connu la participation de responsables, de diplomates, ainsi que de plusieurs entrepreneurs de pays africains et méditerranéens venus discuter de thématiques relatives à l'économie durable et circulaire en rapport avec les activités halieutiques.