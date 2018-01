Les professionnels du tourisme aux anges à Ouarzazate

L’année 2017 aura été celle du boom touristique à Ouarzazate. La capitale du cinéma vit, en effet, au rythme d’une augmentation satisfaisante. Jusqu’au dixième mois, les statistiques affichent une hausse de l’ordre de 34 % aussi bien en arrivées qu’en nuitées.

Ainsi, le nombre total des touristes ayant visité la région d’Ouarzazate est passé de 160.687 au cours des dix premiers mois de 2016 à 215.017 pour la même période de 2017, enregistrant ainsi une progression de 34%, indique un communiqué rendu public par le Conseil provincial du tourisme, estimant que cette progression est le résultat de l’évolution de +38% du nombre de touristes non résidents (+ des trois quarts du volume global). Leur volume est donc passé de 120 635 en 2016 à 166.490 et de l’évolution du nombre d’arrivées des résidents qui est passé de 40.052 en 2016 à 48.527 en 2017, soit une progression de 21%.

Pour ce qui est des marchés émetteurs, la France occupe la première place avec 11,29 % des arrivées globales de la destination. Elle a vu son volume s’apprécier de 20% passant de 20.509 entre janvier et octobre 2016 à 24.670 pour la même période de 2017. En deuxième position les visiteurs espagnols sont passés de 13 488 en 2016 à 20.482 en 2017, soit une progression de 52%. Les autres marchés classiques ont enregistré, quant à eux, des progressions de +1% pour le Royaume Uni, + 32% pour l’Italie et + 26% pour la Hollande.

Les meilleures performances ont été observées au niveau du marché asiatique puisque le nombre de touristes japonais est passé de 7.071 en 2016 à 11.392 en 2017, soit une progression de 61%, alors que le marché chinois continue d’enregistrer des performances spectaculaires, le nombre de touristes de ce pays étant passé de néant en 2016 à 16.611 en 2017, vu la décision du Royaume de supprimer le visa d’accès au Maroc pour les ressortissants chinois.

Pour les nuitées enregistrées en 2017 dans les établissements d’hébergement classés de la province, Ouarzazate a occupé la deuxième place en termes de progression au niveau national (+34%). Le volume des nuitées est passé en effet de 240.169 à 321.169 (respectivement entre les dix premiers de 2016 et 2017).

Les nuitées des non résidents sont passées de 170.222 en 2016 à 244.889 en 2017, soit +44%, alors que la progression des nuitées des résidents s’est située à 9%, puisque le nombre de nuitées des touristes nationaux est passé de 69.947 en 2016 à 76.280 en 2017.

Conscients de l’importance du secteur comme locomotive du développement socio-économique de toute la région, les autorités locales et les professionnels restent déterminés à multiplier les efforts et les actions en partenariat avec l’Office national marocain du tourisme et d’autres partenaires, en vue d’améliorer la connectivité de la destination, de l’enrichissement du produit et du renforcement des actions de promotion.