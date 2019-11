Les produits du terroir et de l'élevage à l'honneur au Salon “Agri Days Essaouira”, du 8 au 10 novembre

La ville d'Essaouira abritera, du 8 au 10 novembre, le Salon des produits du terroir et de l'élevage, baptisé "Agri Days Essaouira", a-t-on appris auprès de la Direction provinciale de l'agriculture (DPA) de la cité des alizés.

Placé sous le thème ''Le Salon des produits du terroir et de l'élevage d'Essaouira: histoire, goût et savoir-faire", ce Salon est organisé par la DPA de la ville et la Direction régionale de l'agriculture de Marrakech-Safi, en partenariat avec l'Office national du conseil agricole (ONCA), l'Office national de la sécurité sanitaire et alimentaire (ONSSA), la Chambre régionale de l'Agriculture de Marrakech-Safi et l'Association nationale des éleveurs des ovins et caprins (ANOC).

Ce Salon, qui s'inscrit dans le cadre du « Plan Maroc Vert" (PMV), se propose de mettre en valeur la richesse et la diversité des potentialités agricoles de la province, et devra servir de fenêtre pour constater de visu les grandes réalisations accomplies dans le cadre du PMV dans le domaine de l'agriculture, notamment la promotion des produits du terroir et de l'élevage, lesquels constituent des piliers majeurs du développement local.

Il servira aussi d'opportunité pour la promotion et la commercialisation des produits du terroir dont regorge la province, rapporte la MAP.

Ce Salon s'articulera autour de trois volets majeurs, à savoir le volet "Séminaire et ateliers de conseil agricole", "Exposition et commercialisation des produits du terroir " et "Exposition des animaux et concours de caprins".

S'agissant du premier axe, il porte sur l'organisation de rencontres entre chercheurs, développeurs et agriculteurs, acteurs de la profession (en partenariat avec l'ONCA et la Chambre de l’agriculture Marrakech-Safi), dédiées à discuter et à débattre des principales contraintes qui entravent le développement et la promotion des filières agricoles, notamment les produits du terroir (argan et dérivés, huile d’olive, miel...) ainsi que l’élevage caprin.

Pour ce qui est du second axe, lié à l'exposition et à la commercialisation des produits du terroir de la province et de la région, il verra la participation de plus d'une quarantaine de coopératives, avec un pôle innovation et exposition des nouvelles technologies, cultures et nouveautés introduites dans le secteur agricole au niveau de la province d'Essaouira.

Quant au troisième axe relatif à l'exposition des animaux et le concours de caprins, il se tiendra en partenariat avec l'ANOC et l'ONSSA, et se décline en une exposition des animaux et l'organisation d'un concours de caprins, auquel devront participer une vingtaine d'éleveurs de la province, encadrés par l'ANOC et intégrant le programme de sélection de la race caprine.