Les produits de cession d'actifs et de la privatisation estimés à 9 MMDH en 2024

Les projections au titre des produits de cession d'actifs et de la privatisation sont estimées à 9 milliards de dirhams (MMDH) pour 2024, selon le rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le PLF-2024.



"Pour l'exercice 2024, il est prévu de programmer la cession, en plus des participations de l'Etat dans les entités déjà inscrites sur la liste des privatisables, d'autres sociétés à inscrire sur ladite liste ainsi que la cession de participations directes non stratégiques de l'Etat", indique ce rapport publié sur le site du ministère de l'Economie et des Finances.



Cette liste des privatisables contient les sociétés Marsa Maroc, Maroc Telecom, La Mamounia, Energie Electrique de Tahaddart (EET), Biopharma et Sonacos, fait savoir la même source.



Pour 2025 et 2026, les produits de cession d'actifs et de la privatisation devraient s'établir à 3 MMDH par an. S'agissant de l'année en cours, la LF-2023 avait prévu une recette de 8 MMDH, dont 5 MMDH au titre d'opérations de privatisation et 3 MMDH sous forme de cession d'actifs, rapporte la MAP.



Toutefois, le rapport fait ressortir qu'aucune opération de privatisation n'a été réalisée à fin septembre dernier, tandis que trois opérations de cession d'actifs sont envisagées pour un total de 2,88 MMDH.