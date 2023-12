Les produits axés sur l'efficacité énergétique favorisent la promotion du "Made in Morocco"

Les produits axés sur l'efficacité énergétique représentent d'énormes opportunités pour les industriels, favorisant la promotion du "Made in Morocco", a indiqué, récemment à Rabat, le président de la Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelable (FENELEC), Ali El Harti.



Cette approche contribuera non seulement à renforcer la compétitivité des entreprises locales, mais également à créer un environnement propice à l'innovation et au développement durable, a relevé M. El Harti qui intervenait lors d'un panel sous le thème "Nos zones industrielles attractives : retour d'expériences", tenu dans le cadre de la 3ème édition du Forum international des zones industrielles (FIZI).



En outre, il s'est félicité des initiatives du gouvernement visant la dynamisation du secteur industriel, à travers notamment la création du Fonds de développement industriel et de l'investissement, rapporte la MAP.



De son côté, le directeur général du Parc industriel Ain Johra, Othmane Amar, a livré un retour d'expérience relatif aux zones industrielles attractives.



Il a, parallèlement, identifié les éléments cruciaux garantissant le succès d'une zone industrielle, mettant en exergue plusieurs aspects, comme une localisation stratégique et une approche durable.



Pour sa part, le directeur en charge du Parc industriel à la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc (CFCIM), Mounir Benyahya, a partagé l'expérience de son organisme en matière d'accompagnement des industriels.



A cet effet, il a rappelé que la CFCIM a accompagné plusieurs régions du Royaume dans la concrétisation de divers projets industriels, notamment dans le développement de zones industrielles et de plateformes logistiques, avec des interventions notables dans les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra, Marrakech-Safi et Guelmim-Oued Noun, entre autres.



Evoquant les bonnes pratiques pour l'émergence de zones industrielles attractives, M. Benyahya a préconisé l'adoption d'une stratégie intégrée s'inscrivant dans la même lignée des chantiers de la régionalisation avancée et de l'accélération industrielle, mettant l'accent dans ce contexte sur des aspects clés tels que le choix judicieux des terrains et le dimensionnement adéquat des zones industrielles.



Organisée à l'initiative d’"Industrie du Maroc Magazine" sous le thème "Les zones industrielles durables : quel immobilier professionnel pour une dynamique économique ?", la 3ème édition du FIZI vise à créer un espace de dialogue entre les experts, les décideurs et les industriels, permettant d'échanger des idées, des expériences et des bonnes pratiques associées au développement de zones industrielles durables.