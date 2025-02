Les produits agricoles marocains montent en puissance en Allemagne

Les produits agricoles marocains gagnent en reconnaissance en Allemagne grâce à leur montée en gamme, leur alignement sur les standards européens et leur compétitivité, a affirmé, jeudi à Berlin, l’ambassadeur du Maroc en Allemagne, Mme Zohour Alaoui, lors de sa visite au pavillon marocain du Salon "Fruit Logistica".



À cette occasion, la diplomate a échangé avec les professionnels marocains, venus en nombre à ce rendez-vous phare de l’industrie fruitière internationale, et s’est félicitée de l’intérêt croissant des importateurs et des enseignes allemandes de la grande distribution pour les primeurs, les agrumes et les fruits rouges marocains.



Elle a mis l’accent, à cet égard, sur la confiance accordée aux produits agricoles marocains, renforcée par l’amélioration de leurs normes de qualité et leur attractivité sur le marché international, rapporte la MAP.



Cette dynamique est le fruit de la mobilisation gouvernementale, notamment à travers l’accompagnement dynamique de Morocco Foodex, et du sérieux et de l’esprit d’entrepreneuriat dont font preuve les exportateurs marocains, dans le cadre de la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-elle souligné.



Elle s'est traduite par une progression de 53% des exportations agroalimentaires marocaines vers l’Allemagne entre 2020 et 2024, passées de 88.915 tonnes à 136.113 tonnes, a indiqué Mme Alaoui dans une déclaration à la MAP.



Les exportations de produits maraîchers, incluant tomates, fruits rouges, poivrons, pastèques, avocats et courgettes, ont bondi de 87% en quatre ans pour atteindre 96.320 tonnes en 2024, a-t-elle précisé. Et d’ajouter que les volumes d’agrumes marocains exportés vers le marché allemand ont enregistré une hausse de 10%, tandis que les ventes de produits agricoles transformés ont progressé de 56%, totalisant 19.595 tonnes en 2024.



La 32e édition du Salon "Fruit Logistica" s’est ouverte mercredi au parc des expositions de Messe Berlin, dans la capitale allemande. Le Maroc en est à sa 24e participation à cet événement, l’un des plus grands salons mondiaux dédiés aux produits frais, qui accueille chaque année près de 66.000 visiteurs issus d’environ 145 pays.



Le pavillon du Maroc regroupe 28 stands de professionnels de l’agro-industrie venus exposer la diversité des produits agricoles marocains. Il accueille également des acteurs du conditionnement des fruits et légumes ainsi que du secteur de la logistique, représenté notamment par le pôle portuaire et logistique de Tanger Med.



D’une superficie de 726 m2, le pavillon marocain met en avant la richesse de l’offre exportable du pays à travers une large gamme de produits agricoles, dont les agrumes, les primeurs, les fruits rouges, les pommes, les avocats et les grenades.