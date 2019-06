Les processus managériaux de NABC certifiés ISO

North Africa Bottling Company (NABC), leader sur le marché des boissons gazeuses et premier embouteilleur de Coca-Cola au Maroc, vient d'obtenir une certification ISO End to End entièrement intégrée.

Accordée par TUV, organisme de normalisation allemand de référence en Europe, cette certification a été délivrée après un audit méticuleux qui a duré près de deux semaines et qui a été réalisé par sept auditeurs de renommée internationale, indique un communiqué de NABC, ajoutant que la nouvelle certification obtenue intègre pas moins de quatre référentiels différents portant sur la qualité, la sécurité alimentaire, la santé et la sécurité & environnement.

Axé sur la performance, le référentiel ISO 9001:2015 pour le management de la qualité se concentre davantage sur les objectifs à atteindre que sur la manière de les atteindre, explique le communiqué, notant qu'il combine l’efficacité de "l’approche processus" avec celle de "l’approche par les risques", permettant ainsi à NABC d’améliorer ses performances. Cette certification démontre l’aptitude de NABC à fournir, de manière constante, des produits et des services conformes aux exigences de ses clients et aux dispositions légales et réglementaires.

En outre, rapporte la MAP, l’obtention de la certification ISO 14001:2015 pour le management environnemental permet à NABC de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, mais également de rationaliser sa gestion en eau et ses déchets, tout en garantissant une meilleure maîtrise des risques, relève l'opérateur des boissons gazeuses, faisant observer qu'il n’est pas simplement question de lutter contre la pollution mais d’œuvrer à préserver l’environnement de tout préjudice et de toute dégradation.

Au niveau de la sécurité alimentaire, NABC, en appliquant le référentiel FSSC 22000, adopte les systèmes de management de risques et de sécurité alimentaire. Ce référentiel a été élaboré pour fournir une plus grande garantie quant à la sécurité alimentaire des aliments et à la gestion de leur chaîne d’approvisionnement.

S’exprimant sur les raisons qui ont poussé NABC à vouloir adopter un tel système, le directeur QSE (domaines qualité-sécurité-environnement) chez NABC, Oussama Hasnaoui, a fait savoir que "la satisfaction des consommateurs, mais aussi des clients et des parties prenantes, ne pouvait se faire qu’à travers l’adoption d’un système de management qualité, sécurité alimentaire, sécurité et environnement qui serait fort et parfaitement intégré à l’ensemble de notre chaîne de valeur, depuis la phase design jusqu’à la phase marketplace.

"De cette manière, NABC a évolué d’un système de management QSE usine vers un système de management 'End to End’ entier et global", a-t-il estimé.