Les prix des légumes, des huiles et des carburants restent à la hausse

L’indice des prix à la consommation (IPC) a maintenu sa tendance haussière au cours du mois de novembre 2021, pour le troisième mois d’affilée. Il perd toutefois de sa vigueur, en comparaison avec les deux précédents mois, octobre et septembre derniers. En effet, selon les chiffres publiés récemment par le Haut commissariat au plan (HCP), il a connu une hausse de 0,2% par rapport au mois précédent, après avoir enregistré successivement un bond de 0,7% au cours des deux précédents mois. «Cette variation est le résultat de la hausse de 0,3% de l’indice des produits non alimentaires et de la baisse de 0,1% de l’indice des produits alimentaires», a expliqué l’institution publique dans une note d’information relative à l’indice des prix à la consommation du mois de novembre 2021. Pour rappel, la hausse de l’IPC enregistrée en octobre dernier résultait de la hausse de l’indice des produits alimentaires (1,4%) et de l’indice des produits non alimentaires (0,3%). Celle observée en septembre de la même année avait été attribuée à l’augmentation de 1,2% de l’indice des produits alimentaires et de 0,2% de l’indice des produits non alimentaires. Dans sa note d’information relative à l’IPC du mois dernier, le Haut-commissariat annonce que les prix ont augmenté de 2,0% pour les «Légumes», de 1,7% pour les «Huiles et graisses» et de 0,8% pour le «Lait, fromage et œufs». La même source indique, en ce qui concerne les produits non alimentaires, que la hausse a concerné principalement les prix des «Carburants» qui ont bondi de 3,1%. Quant aux baisses des produits alimentaires observées entre octobre et novembre 2021, elles ont concerné principalement les «Fruits» (7,2%), les «Poissons et fruits de mer» (1,9%) et les «Viandes» (0,1%), a souligné le HCP. A titre de comparaison, les hausses des produits alimentaires observées entre septembre et octobre 2021 avaient concerné principalement les «légumes» (4,7%), les «viandes» (2,7%), les «poissons et fruits de mer» (1,4%), les «huiles et graisses» (1,0%) et le «lait, fromage et œufs» et «café, thé et cacao» (0,7%). En revanche, les prix avaient diminué de 0,3% pour les «fruits». Pour les produits non alimentaires, la hausse avait concerné principalement les prix des «carburants» (3,2%). Entre les mois d'août et de septembre 2021, des hausses avaient été observées principalement au niveau du «Pain et céréales» (4,6%), des «Huiles et graisses» (2,5%), des «Viandes» et du «Lait, fromage et œufs» (0,6%), des «Fruits» (0,5%) et des «Légumes» (0,3%). Dans sa note d’information du mois de septembre, le HCP avait en revanche noté une baisse des prix de 2,5% pour les «Poissons et fruits de mer» et de 0,4% pour les «Eaux minérales, boissons rafraîchissantes». Pour les produits non alimentaires, la même note avait fait état d’une hausse principalement des prix des «Carburants» (0,8%). Selon les données recueillies par le Haut-commissariat, entre octobre et novembre de l’année en cours, les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Marrakech (0,8%), à Casablanca et Dakhla (0,4%), à Meknès et Settat (0,3%) et à Agadir, Fès, Laâyoune et Guelmim (0,1%). En revanche, poursuit la note, «des baisses ont été enregistrées à Al Hoceima avec 0,9%, à Tétouan et Béni Mellal avec 0,5% et à Kénitra avec 0,2%». En octobre dernier, les hausses les plus importantes de l’IPC avaient été enregistrées à Safi (2,0%), à Kénitra (1,6%), à Béni Mellal (1,5%), à Dakhla (1,2%), à Guelmim (1,1%), à Casablanca et Al-Hoceima (1,0%), à Marrakech, Rabat et Meknès (0,8%), à Fès, Settat et Errachidia (0,6%) et à Oujda, Tétouan et Tanger (0,4%). Alors qu’une une baisse avait été enregistrée à Agadir (0,4%). Un mois plus tôt, en septembre, les données indiquaient que les hausses les plus importantes de l’IPC étaient enregistrées à Fès et Settat (1,5%), à Béni Mellal (1,4%), à Kénitra (1,1%), à Guelmim (1,0%), à Oujda (0,8%), à Casablanca, Rabat, Laâyoune et Safi (0,7%) et à Errachidia (0,6%). Quant aux baisses, elles avaient été enregistrées à Al Hoceima et à Marrakech avec respectivement 1,1% et 0,1%. Comparé à novembre 2020, il ressort que l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 2,6% au cours du mois de novembre 2021, suite à la hausse de l’indice des produits alimentaires (2,8%) et de celui des produits non alimentaires (2,4%). Pour les produits non alimentaires, le constat du Haut-commissariat est que les variations vont d’une baisse de 0,3% dans la «Communication» à une hausse de 7,1% dans le «Transport». Ainsi, selon le HCP, «l’indicateur d’inflation sous-jacente aurait connu au cours du mois de novembre 2021 une augmentation de 0,3% par rapport au mois d’octobre 2021 et de 2,9% par rapport au mois de novembre 2020».