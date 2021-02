Les prix à la production industrielle en hausse dans la zone euro à fin décembre

En décembre 2020, par rapport à novembre 2020, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,9% dans l’UE, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. En novembre 2020, les prix avaient augmenté de 0,4% tant dans la zone euro que dans l’UE. En décembre 2020, par rapport à décembre 2019, les prix à la production industrielle ont diminué de 1,1% dans la zone euro et de 1% dans l’UE. Par rapport à 2019, les prix annuels moyens à la production industrielle de l’année 2020 ont diminué de 2,6% dans la zone euro et de 2,4% dans l’UE.



Comparaisons mensuelles par grands secteurs industriels et par Etats membres

En décembre 2020, par rapport à novembre 2020, les prix à la production industrielle dans la zone euro ont augmenté de 2,2% dans le secteur de l’énergie, de 0,4% pour les biens intermédiaires et de 0,1% pour les biens d’investissements ainsi que pour les biens de consommation durables, tandis que les prix sont restés stables pour les biens de consommation nondurables. Les prix dans l’ensemble de l’industrie, à l’exclusion du secteur de l’énergie, ont augmenté de 0,3%. Dans l’UE, les prix à la production industrielle ont augmenté de 2,5% dans le secteur de l’énergie, de 0,5% pour les biens intermédiaires et de 0,2% pour les biens d’investissements, tandis que les prix sont restés stables pour les biens de consommation durables et non-durables. Les prix dans l’ensemble de l’industrie, à l’exclusion du secteur de l’énergie, ont augmenté de 0,2%. Les plus fortes hausses de prix à la production industrielle ont été enregistrées en Irlande (+6.8%), en Lituanie (+1,9%) ainsi qu’au Danemark et en Roumanie (+1,7% chacun), tandis que la seule baisse a été observée à Malte (-0,1%).



Comparaisons annuelles par grands secteurs industriels et par Etats membres

En décembre 2020, par rapport à décembre 2019, les prix à la production industrielle dans la zone euro ont diminué de 4,9% dans le secteur de l’énergie, de 0,6% pour les biens de consommation nondurables et de 0,2% pour les biens intermédiaires, tandis qu’ils ont augmenté de 0,8% pour les biens d’investissements et de 1,3% pour les biens de consommation durables. Les prix dans l’ensemble de l’industrie, à l’exclusion du secteur de l’énergie, ont augmenté de 0,1%. Dans l’UE, les prix à la production industrielle ont diminué de 4,8% dans le secteur de l’énergie et de 0,5% pour les biens de consommation non-durables, tandis qu’ils ont augmenté de 0,2% pour les biens intermédiaires, de 1% pour les biens d’investissements et de 1,4% pour les biens de consommation durables. Les prix dans l’ensemble de l’industrie, à l’exclusion du secteur de l’énergie, ont augmenté de 0,3%. Les plus fortes baisses de prix à la production industrielle ont été enregistrées en Grèce (-6,0%), en Lituanie (-5,7%) et à Chypre (- 5,4%), tandis que les hausses les plus marquées ont été observées en Irlande (+5,8%), en Hongrie (+2,4%) et à Malte (+1,7%).