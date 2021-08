Les opportunités d'investissement dans la région TTA mises en avant lors d’ un webinaire

Les opportunités et les mécanismes d’incitation à l’investissement dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont été au centre d’un webinaire, organisé mardi, en faveur des Marocains résidant à l’étranger (MRE).



Organisé par le Centre régional d'investissement (CRI) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, sous la tutelle de la wilaya de la région, ce webinaire intervient à l'occasion de la Journée nationale du migrant, célébrée cette année sous le thème "Le rôle des Marocains du monde dans la mise en œuvre du nouveau modèle de développement", rapporte la MAP.



Cette rencontre a ainsi été l’occasion pour les intervenants de se pencher sur le rôle de la commission régionale unifiée de l’investissement, qui a remplacé l’ensemble des commissions régionales et provinciales intervenant dans le processus de gestion des projets d’investissement.



Cette commission, dont la principale mission est d’évaluer, d’étudier et de traiter l’ensemble des dossiers d’investissements, permet un gain de temps pour les investisseurs, et offre la possibilité de demander l’ensemble des autorisations requises en ligne, facilitant ainsi le processus de création d’entreprises.



Les interventions ont également porté sur les programmes incitatifs mis en place par le Royaume pour booster l’investissement dans différents secteurs, notamment les programmes Intelaka, Istitmar, Imtiaz et Tatwir, en plus du Fonds de développement agricole, le Fonds de dépollution industrielle (FODEP) et le Mécanisme volontaire de dépollution industrielle (MVDIH).



Par ailleurs, le webinaire a été aussi l’occasion de s’arrêter sur l’intervention de la Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise (SNGFE) pour encourager la création, le développement et la modernisation des entreprises.



Dans ce sens, un accent particulier a été mis sur le fonds MDM Invest, qui offre un financement conjoint avec les banques pour les projets de création ou d’extension d’entreprises promues au Maroc directement par des MRE, et ce dans les secteurs de l’industrie et les services liés à l’industrie, l’éducation, l’hôtellerie et la santé.



En outre, cette rencontre a été l'occasion de mettre en exergue la contribution des MRE dans le développement de leur pays et de souligner la nécessité d'associer la diaspora à la concrétisation du nouveau modèle de développement.



A noter que plusieurs exposés ont été présentés lors de ce webinaire, dont un sur la plateforme industrielle Tanger Med Zones, ainsi qu’une présentation des rôles et missions de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).