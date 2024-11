Les opportunités d'investissement dans la région Dakhla-Oued Eddahab en débat

Les opportunités d'investissement dans les différents secteurs productifs de la région Dakhla-Oued Eddahab ont été au centre des débats lors de la 3ème édition des "Journées de la promotion et de l’investissement" organisée mardi à Dakhla.



Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette rencontre organisée par l'Agence de promotion de Dakhla-Oued Eddahab, en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), s’assigne pour objectif de mettre en exergue les potentialités d’investissement et de développement économique de la région.



Cet événement à vocation économique constitue également une plateforme pour les acteurs économiques souhaitant s’impliquer dans le développement de cette région prometteuse, rapporte la MAP.



Intervenant à cette occasion, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ryad Mezzour, a souligné que la région de Dakhla-Oued Eddahab constitue un véritable hub dans les domaines de la logistique, de l'aéronautique, de l'agro-industrie, du tourisme et de la sécurité énergétique, notant que la région est en phase de devenir une locomotive du développement industriel dans le continent.



Cette région à l’instar des autres régions du Sud du Royaume, est au cœur d'une dynamique de développement sans précédent, a fait valoir M. Mezzour, citant à cet égard les différents projets stratégiques réalisés ou en cours de mise en œuvre, dont le port de Dakhla Atlantique et la voie express Tiznit-Dakhla.



De son côté, le président de la CGEM, Chakib Alj, a indiqué que cette région s'affirme comme un véritable hub économique stratégique, ouvert sur l'ensemble du continent africain, faisant remarquer que le fait d’y investir est porteur de croissance et de développement pour les entreprises, eu égard aux innombrables opportunités existantes.



Cette région incarne en effet une vision claire et ambitieuse, celle de devenir un véritable moteur de croissance des provinces du Sud du Maroc, a fait remarquer M. Alj, ajoutant que son plan de développement a été conçu pour tirer profit de ses riches ressources naturelles et exploiter son emplacement stratégique.



La région dispose aujourd’hui de secteurs clés, tels que la pêche, l'aquaculture, l'agriculture et le tourisme, a-t-il enchaîné, faisant observer qu’elle dispose également de secteurs d'avenir à fort potentiel, notamment les énergies renouvelables dont le développement doit être accéléré.



Par ailleurs, M. Alj a mis en exergue l'Initiative Royale pour l'Atlantique visant à fédérer les pays africains de la façade atlantique autour d’un projet commun, celui de transformer l’économie de cet espace et d’en faire un groupement régional crédible, résilient, attractif aux investissements et porteur d’impact pour les populations, notamment à travers l’implémentation de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).



Pour sa part, le président du Conseil régional, Yanja El Khattat, a souligné que Dakhla-Oued Eddahab dispose d’énormes atouts qui lui permettront de devenir un pôle de référence dans les secteurs liés à l'économie bleue, à la logistique, et aux énergies renouvelables, ainsi qu’une porte d'entrée vers l'Afrique subsaharienne, en attirant des investissements internationaux dans des domaines prometteurs.



La région devrait contribuer à l'amplification et à la diversification des échanges socioéconomiques et commerciaux avec les pays africains, conformément à l’Initiative Royale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, a-t-il poursuivi.



De même, il a fait savoir que la région a mis en place un cadre incitatif et attractif pour les investisseurs nationaux et étrangers, dont des zones industrielles modernes, offrant un accompagnement administratif simplifié et des partenariats public-privé, dans la perspective de stimuler la croissance économique dans les secteurs productifs.



Au programme de cet événement figurent une série de panels portant sur "Connectivité et ouverture sur le front atlantique", "Promotion de l’investissement", "Agriculture, aquaculture et pêche", et "L'énergie, enjeu national".



Cette rencontre a été marquée notamment par la présence du gouverneur de la province d’Aousserd, Mohammed Rochdy, du directeur général de l’Agence de promotion de Dakhla, Jacques Ctorza, des élus, des consuls généraux accrédités à Dakhla, et d’une myriade d’acteurs économiques et d’investisseurs marocains et étrangers.