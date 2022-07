Les opportunités d'investissement au Maroc présentées à des chefs d’ entreprise polonais

Les opportunités d’investissement qu’offre le Maroc et les grands projets lancés dans les provinces du Sud du Royaume ont été présentés, mercredi à Varsovie, à une délégation de chefs d’entreprise polonais.



La délégation, conduite par le président de la Chambre de commerce de Varsovie, Marek Traczyk, et représentant divers secteurs économiques, industriels et des nouvelles technologies, a été informée par l’ambassadeur du Royaume en Pologne, Abderrahim Atmoun, des réalisations accomplies par le Maroc, plus particulièrement dans les provinces du Sud, dans les domaines portuaire, agricole, des énergies renouvelables et du tourisme, rapporte la MAP.



'’L’ambassade du Maroc est prête à accompagner les entreprises polonaises dans les démarches à accomplir pour prospecter le marché marocain, avant la mission économique polonaise au Maroc en octobre prochain’’, a affirmé M. Atmoun, qui a mis en relief l’excellence des relations politiques et économiques bilatérales.



Le diplomate a rappelé la visite, en juin dernier à Laâyoune, d’une délégation d’hommes d’affaires polonais représentant le groupe Oknoplast, leader européen dans la fabrication des fenêtres et portes PVC, insistant sur le potentiel d’investissement et les opportunités d’affaires qu’offre le Royaume, devenu un véritable hub pour le marché africain, grâce aux réformes économiques initiées par S.M le Roi Mohammed VI, qui ont fait du Maroc, l’un des pays les plus attractifs en Afrique en matière d’investissement et de climat des affaires.



Le Maroc a mis en œuvre de nombreux projets de développement dans les provinces du Sud pour renforcer les investissements dans la région, a-t-il ajouté.



Marek Traczyk a loué, de son côté, la stabilité politique et la position géographique du Maroc, qui font du Royaume une terre de prédilection pour les investissements, ajoutant que la prochaine visite de la délégation polonaise au Maroc sera une occasion de rencontrer des chefs d’entreprise marocains, le but étant de mettre en place un partenariat gagnant-gagnant.



Des chefs d’entreprise polonais opérant dans les secteurs agricole, industriel, des nouvelles technologies et du tourisme ont donné, à cette occasion, des exposés sur leurs domaines d’activité respectifs et fait part de leur volonté d’investir au Maroc, qui compte de nombreux atouts et d’importantes infrastructures portuaires et routières.



Les atouts qu'offre le Royaume encouragent de plus en plus d'investisseurs polonais à s’y installer, ont-ils ajouté dans des déclarations à la MAP, mettant en relief la stabilité politique et les réformes économiques audacieuses initiées par S.M le Roi, qui ont permis au pays de jouir d’un climat favorable aux investissements et aux affaires.



La prochaine mission économique polonaise dans le Royaume confirme, selon la représentation diplomatique, l’intérêt grandissant porté par ces entreprises aux opportunités d’affaires qu’offre le Royaume, qui s’est imposé en véritable hub pour le marché africain.