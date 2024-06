"Les mots qu'elles eurent un jour" remporte le Grand Prix du FIDADOC 2024

"Netlakaw f Ouezzane"



La 3ème édition de l'événement "Netlakaw f Ouezzane" (On se rencontre à Ouezzane) se tiendra, du 21 au 23 juin, l'occasion de mettre en lumière le patrimoine authentique de la ville et de la région.



Placée sous le thème "L'amour d'Ouezzane nous unit, et son avenir nous concerne", cette édition propose un programme riche et varié, comprenant des conférences scientifiques, des tables rondes et des ateliers de travail, animés par une pléiade d'experts et d'acteurs de la société civile issus de la province d'Ouezzane et d'ailleurs.



Cette édition sera marquée également par l'organisation d'un salon des produits du terroir et d'artisanat, l'objectif est de mettre en avant la diversité et la richesse des potentialités culturelles, patrimoniales et écologiques de la région, avec une visite guidée des ruelles, places et sites historiques de la médina d'Ouezzane, ainsi qu'aux espaces naturels environnants.



La journée de clôture de l'événement sera marquée par une soirée artistique, ponctuée par des lectures poétiques, et des hommages qui seront rendus à plusieurs acteurs culturels, académiques et sociaux.