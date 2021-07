Les métiers mondiaux du Maroc enregistrent une évolution positive à l’ export à fin mai

Les métiers mondiaux du Maroc ont enregistré une évolution positive au cours des cinq premiers mois de l'année 2021, selon le cadre général de l'élaboration du projet de loi de Finances au titre de l'exercice 2022 (PLF-2022).



Les exportations du secteur automobile ont ainsi enregistré une progression de 49,5% à fin mai par rapport à une année auparavant, résultat de la hausse des ventes des segments de la construction (+44%), du câblage (+47,4%) et de l'intérieur véhicules (41%), précise-t-on dans ce cadre général, présenté mercredi lors d'une réunion tenue conjointement par la Commission des finances et du développement économique de la Chambre des représentants et celle des finances, de la planification et du développement économique de la Chambre des conseillers.



Le secteur du textile et cuir a connu pour sa part une amélioration de 39%, à la faveur notamment de la hausse de 45% des ventes des vêtements confectionnés. Les exportations du secteur agriculture et agroalimentaire et celles de l'électronique ont, quant à elles, progressé respectivement de 6,4% et 40% à fin mai.

En revanche, les exportations du secteur de l'aéronautique ont baissé de 6,6% au titre de la même période.



Le PLF-2022 fixe comme priorités la consolidation des bases de relance de l'économie nationale, le renforcement des mécanismes d'intégration et de généralisation de la protection sociale, le renforcement du capital humain et la réforme du secteur public et le renforcement des mécanismes de gouvernance.