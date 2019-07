Les mesures d’accompagnement des TPE au centre d’une conférence-débat à Al Hoceima

Les mesures susceptibles d’accompagner et de promouvoir les très petites entreprises (TPE) ont été au centre d’une conférence-débat organisée, récemment à Al Hoceima, à l’initiative du Groupe Attijariwafa bank.

Les intervenants se sont attardés sur plusieurs axes ayant trait à la promotion des TPE, dont la formation et la formation continue au profit des porteurs de projets, l’implication de l’université dans l’accompagnement des TPE, le rôle de l’éducation financière, les défis de la digitalisation et l’accès aux marchés publics.

La sensibilisation des jeunes et moins jeunes aux questions financières s’avère si nécessaire, le but étant de les initier au monde de la finance et aux bonnes pratiques financières et de former une génération capable de prendre des décisions financières responsables et raisonnées, estime Fatima Zahra Aziz, directrice exécutive de la Fondation marocaine pour l’éducation financière (FMEF).

Elle a, dans ce sens, appelé à intégrer l’éducation financière dans les programmes de développement économique et social menés par les acteurs publics et privés, fédérer les efforts et multiplier les partenariats afin d'assurer une meilleure promotion des TPE, rapporte la MAP.

Mme Aziz a également souligné l’importance des formations notamment celles portant sur la gestion de la trésorerie permettant à l’entreprise d’évaluer le besoin de financement immédiat et futur et de mieux gérer l'ensemble de ses échéances.

Pour sa part, l’ex-président de l'Université Abdelmalek Essaâdi, Houdaifa Ameziane, a relevé que l’Université connaîtra des mutations profondes avec l’introduction de filières professionnelles adaptées au marché de l’emploi et d’autres permettant aux étudiants et aux futurs entrepreneurs de développer leurs soft skills.

L’innovation n’est pas un choix mais une nécessité, a fait observer M. Ameziane, notant que l’objectif n’est plus de créer une entreprise mais plutôt de préserver sa pérennité, d’où l’importance de ces formations professionnelles basées sur une vision proactive.

Il a, dans ce sens, mis en avant la création des "Cités des métiers et des compétences" en tant que structures privilégiant des formations qui répondent aux spécificités et aux potentialités de chaque région.

Même son de cloche chez Mohamed Haitami, président-directeur général du Groupe Le Matin, qui a considéré qu’à l’ère du numérique, la presse écrite, à titre d’exemple, se doit d’accompagner cette révolution numérique et d’en tirer profit.

Le recours aux supports multimédia et à la digitalisation permettraient aux entreprises de se mettre au diapason des mutations que connait le monde et d'acquérir un avantage concurrentiel durable, a-t-il dit.

Il a, par ailleurs, appelé à simplifier davantage les procédures administratives, favoriser la communication avec les jeunes désirant créer leur propres entreprises, et coordonner les différentes stratégies et initiatives.

De son côté, le doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca Abdellatif Komat, a considéré que l'investissement dans les domaines de l'économie du savoir est l'une des solutions offertes pour réaliser le développement durable.

Le conférencier a insisté sur la mise en cohérence des politiques et programmes sectoriels dans le but de préparer un environnement macroéconomique adapté et de promouvoir ce tissu entrepreneurial.

D'autres intervenants ont abordé plusieurs sujets liés notamment à l’amélioration des délais de paiement, la formation et la qualification des porteurs de projets, la promotion du commerce électronique, l’accès aux marchés publics, les garanties ciblant la micro-finance et la nécessité d’intégrer le secteur informel dans le tissu économique formel.

Cette conférence a eu lieu dans le sillage de l’inauguration par le Groupe Attijariwafa bank à Al Hoceima d’un nouveau centre "Dar Al Moukawil" (Maison de l'entrepreneur), dédié à l’accompagnement et la promotion des très petites entreprises (TPE).