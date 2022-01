Les indices du commerce extérieur en progression pour le troisième trimestre consécutif

Les indices du commerce extérieur (ICE) continuent sur leur tendance haussière pour le troisième trimestre consécutif, selon les chiffres récemment publiés par le Haut-commissariat au plan (HCP).



Après avoir progressé de 9,7% et de 0,7%, respectivement au deuxième et au premier trimestre 2021, l’indice des valeurs unitaires à l’importation a connu une augmentation de 14,2% au cours du troisième trimestre de l’année écoulée par rapport au même trimestre de 2020.



Selon les explications du Haut-commissariat, cette évolution résulte principalement de l’augmentation des valeurs unitaires de l’«énergie et lubrifiants» (50,6%), des «demi-produits» (11,5%), des «produits finis de consommation» (7,2%) et de l’«alimentation, boissons et tabacs» (18,4%).



La progression de l’indice des valeurs unitaires à l’importation s’explique également par la hausse des valeurs unitaires de «produits bruts d'origine animale et végétale» et des «produits bruts d’origine minérale» qui ont bondi de 27,8% et 28,5% au cours de cette même période, souligne l’institution publique dans une note d’information relative aux indices du commerce extérieur (base 100 : 2012) du troisième trimestre 2021.



A titre de rappel, au deuxième trimestre dernier, l’évolution de l’indice des valeurs unitaires à l’importation avait été attribuée principalement à l’augmentation des valeurs unitaires de l’«énergie et lubrifiants» (41,7%), des «demi-produits» (9,5%), des «produits bruts d’origine minérale» (40,3%), de l’«alimentation, boissons et tabacs» (7,4%), des «produits finis de consommation» (2,4%) et des «produits bruts d’origine animale et végétale» (18,4%).



Au premier trimestre de la même année, le Haut-commissariat avait justifié son accroissement principalement par l’augmentation des valeurs unitaires de l’«alimentation, boissons et tabacs» de 7,2%, des «demi-produits» de 3,0%, des «produits bruts d’origine minérale» de 24,0% et des «produits bruts d’origine animale et végétale» de 6,3%.



D’après le HCP, les indices des valeurs moyennes de l’«énergie et lubrifiants», des «produits finis d’équipement industriel» et des «produits finis d’équipement agricole» avaient, pour leur part, accusé une baisse respective de 9,0%, 0,9% et 3,6%. Ce qui avait permis d’atténuer la hausse de l’indice global des importations.



S’agissant de l’indice des valeurs unitaires à l’exportation, les données montrent qu’il a enregistré une augmentation de 16,8% au cours du troisième trimestre 2021 par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente.



Selon le HCP, «cette augmentation s’explique essentiellement par la hausse des valeurs unitaires des «demi-produits» de 65,2%, des «produits bruts d'origine minérale» de 27,3%, des «produits finis de consommation» de 4,9% et de l’«énergie et lubrifiants» de 39,4%».

Le Haut-commissariat note toutefois un recul de cet indice dans les «produits finis d’équipement industriel» de 3,9%, l’«alimentation, boissons et tabacs» de 2,1% et les «produits finis d’équipement agricole» de 6,9%.



A titre de comparaison, au cours du deuxième trimestre de l’année dernière, l’indice des valeurs unitaires à l’exportation avait affiché une hausse de 8,2% par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente, suite essentiellement à l’augmentation des valeurs unitaires des «demi-produits» (36,5%), des «produits bruts d’origine minérale» (30,1%), des «produits bruts d’origine animale et végétale» (7,3%), de l’«énergie et lubrifiants» (8,1%) et des «produits finis d’équipement agricole» (12,3%).



Dans sa note d’information relative à cette période, le Haut-commissariat avait cependant relevé une baisse des indices des valeurs moyennes des «produits finis de consommation» de 3,0%, de l’«alimentation, boissons et tabacs» (4,6%) et des «produits finis d’équipement industriel» (1,1%). Ce qui avait atténué la hausse de l’indice global des valeurs unitaires des exportations.



Rappelons également qu’au cours du premier trimestre de l’année dernière, l’indice des valeurs unitaires à l’exportation avait enregistré une progression de 2,0% par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente.



Le HCP avait attribué cette évolution essentiellement à l’augmentation des valeurs unitaires des «demi-produits» de 13,6%, des «produits bruts d’origine animale et végétale» (10,9%), des «produits bruts d’origine minérale» (3,2%) et des «produits finis d’équipement agricole» (13,9%).



Précisons que cet indice avait, en revanche, reculé dans les «produits finis d’équipement industriel» de 5,1% et l’«énergie et lubrifiants» de 20,9%.



Alain Bouithy