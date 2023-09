Les habitants de Fès solidaires avec les sinistrés

Un convoi de camions chargés de vivres et d'aide logistique a quitté Fès mercredi vers les zones touchées par le séisme d'Al Haouz, notamment la province de Taroudant.



Ce convoi intervient à l'initiative de la Coordination régionale de l'Entraide nationale de la région Fès-Meknès, sous l'égide du ministère de la Solidarité, de l'Inclusion sociale et de la Famille, et de l'Administration centrale de l'Entraide nationale, en coordination avec les autorités locales et un groupement d'associations de la société civile dans la région.



Cette initiative, aux dimensions humanitaires et solidaires placée sous le slogan "Campagne de soutien aux zones en détresse de la province de Taroudant", s'est caractérisée par une forte mobilisation au niveau des provinces de la région. Cette aide comprend 15 tonnes de vivres (lait, sucre, thé, conserves, farine, huile...), trois tonnes de couches, de serviettes hygiéniques et de vêtements, en plus de 1.200 couvertures et 1.200 paniers et une grande quantité de médicaments.



Cette opération de solidarité s'inscrit, selon ses organisateurs, dans le cadre d'initiatives visant à contribuer à l'effort national mené par les pouvoirs publics et les équipes d'intervention présentes sur place dans les différentes zones touchées par le séisme. Elle incarne également les valeurs nobles de solidarité et de cohésion qui distinguent les Marocains, animés par une ferme volonté de contribuer aux efforts d'atténuation des effets du séisme sur les populations touchées et les familles des victimes.