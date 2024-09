Les grossistes s’attendent à une stabilité du volume des ventes au troisième trimestre de 2024

73% des grossistes s’attendent à une stabilité du volume global des ventes au troisième trimestre de 2024, selon les résultats des enquêtes trimestrielles de conjoncture réalisées par le Haut-commissariat au plan (HCP) auprès des entreprises opérant dans les secteurs des services marchands non financiers et du commerce de gros.



En effet, dans une note d’information relatant les principales appréciations des grossistes telles qu’elles ressortent de ces enquêtes de conjoncture, le HCP indique : « Les anticipations de 73% des grossistes affichent une stabilité du volume global des ventes pour le 3ème trimestre de 2024, et une hausse selon 18% d’entre eux ».



Selon les explications de l’institution publique, chargée de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc, cette évolution serait principalement attribuable, d’une part, à la hausse prévue des ventes dans le «Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabacs», le «Commerce de gros de biens domestiques» et les «Autres commerces de gros spécialisés».



Cette variation s’expliquerait aussi par la baisse prévue des ventes dans le «Commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication» et le «Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants », poursuit la note.



D’après les chefs d’entreprise opérant dans le secteur du commerce de gros, « les commandes prévues pour le troisième trimestre de 2024 seraient d’un niveau normal selon 79% des chefs d’entreprise». Quant à l’emploi, la note révèle qu’il « connaîtrait une stabilité des effectifs selon 82% des grossistes ».



Toujours selon le Haut-commissariat, dirigé par Ahmed Lahlimi Alami, 28% des grossistes sondés dans le cadre de ces enquêtes estiment que les ventes du secteur du commerce de gros sur le marché local auraient connu une augmentation au deuxième trimestre de 2024. Ils sont 64% à soutenir qu’elles étaient stables durant cette même période.



Comme le souligne l’organisme public dans sa note, cette évolution serait principalement attribuable, d’une part, à la hausse des ventes dans le «Commerce de gros d'autres équipements industriels», le «Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabacs» et les «Autres commerces de gros spécialisés».

Le HCP attribue également cette évolution à la baisse des ventes dans le «Commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication», fait-il en outre remarquer.



Pour 86% des grossistes, l’emploi aurait connu une stabilité au deuxième trimestre dernier. 88% d’entre eux estiment que les stocks de marchandises se seraient situés à un niveau normal alors que 80% des chefs d’entreprise interrogés sont persuadés que la tendance observée des prix de vente aurait affiché une stabilité (ils sont seulement 11% à penser au contraire à une baisse).



A noter que les anticipations de 56% des chefs d'entreprise du secteur des services marchands non financiers révèlent une augmentation de l’activité globale au troisième trimestre de 2024, et une baisse selon 16% d’entre eux.



Selon le HCP, ces anticipations seraient dues, d’une part, à la hausse de l’activité prévue dans les branches des «Transports aériens», de l’«Entreposage et services auxiliaires des transports» et des «Transports terrestres et transport par conduite» et, d’autre part, à la baisse de l’activité prévue dans les branches des «Activités de location et location-bail» et les «Activités de poste et de courrier».



D’après l’institution, 49% des chefs d’entreprise de ce secteur prévoient une hausse de la demande et 26% une augmentation des effectifs employés. Il est à signaler que l’activité des services marchands non financiers aurait connu une hausse au deuxième trimestre de 2024, selon 68% des patrons sondés contre 15% qui estiment qu’elle aurait connu une baisse.



Cette évolution aurait été le résultat, d’une part, de la hausse des activités au niveau des branches des «Télécommunications», des «Transports aériens» et des «Transports terrestres et transport par conduite», explique le Haut-commissariat dans sa note.



La même source estime qu’elle aurait été aussi influencée par la diminution d’activité enregistrée au niveau des branches des «Activités immobilières», des «Activités de poste et de courrier» et de la «Programmation et diffusion».



Par ailleurs, si le taux d’utilisation des capacités de prestation (TUC) du secteur se serait établi à 70%, la note rapporte que les carnets de commandes du secteur se seraient situés à un niveau normal par 74% des patrons; tandis que « l’emploi aurait connu une augmentation selon 35% des chefs d’entreprise, et une diminution selon 22% ».



Alain Bouithy