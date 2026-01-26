Les gorges de Toudgha, une œuvre de la nature au cœur du Haut Atlas

A une quinzaine de kilomètres de la ville de Tinghir, une merveille géologique se dresse majestueusement offrant au visiteur une aventure exceptionnelle hors des sentiers battus.

Des canyons spectaculaires présentent des parois vertigineuses atteignant jusqu'à 400 mètres de hauteur invitent le visiteur lambda comme les passionnés des sports extrêmes à des moments de ressourcement, de dépaysement et de fortes sensations.



Pour mieux apprécier l'immensité des parois, d’aucuns préfèrent parcourir à pied ce passage rocheux qui se fraye un chemin à travers des reliefs majestueux. D’autres mettent les pieds dans l’eau fraîche de l’oued Toudgha qui serpente les gorges avant d’aller apprécier les spécialités locales où acheter des cadeaux souvenirs de l’artisanat présentés sur place.



Les gorges de Toudgha sont aussi un éden pour les passionnés de l’aventure et des sports extrêmes qui défient ces formations rocheuses en quête de sensations fortes.



A cet effet, une via ferrata installée au pied des rochers offre aux visiteurs une expérience unique d'escalade pour les novices comme pour les professionnels. A cet effet, des jeunes de la région proposent accompagnement, conseils et formation à tous ceux qui souhaitent s'initier à l'escalade avec location du matériel, et distribution de livrets d'informations sur l'escalade.



Approché par la MAP, Chaves Marin, un grimpeur espagnol venu explorer en famille cette merveille géologique, a indiqué que le site offre une expérience d’escalade unique, sensationnelle et mémorable.

"Ici, le décor est magnifique tout comme l’accueil chaleureux de la population. Cette expérience nous a beaucoup plu", s’est-il réjoui.



La même sensation est éprouvée par Cédric, un touriste français venu explorer le site pour une deuxième visite.

"Je suis originaire de l’Ile de Ré où le décor naturel contraste diamétralement avec celui des gorges de Toudgha et leurs falaises majestueuses", a-t-il fait observer, notant vouloir pratiquer durant son séjour des activités de randonnées et de cyclotourisme.



Avant d’arriver aux gorges de Toudgha, le visiteur aura le privilège d’apprécier la verdoyante palmeraie de Tinghir et ses montagnes aux tons ocres et rougeâtres, parsemés de villages en pisé et de ksours et kasbahs historiques.



Si cette destination touristique s’est taillé une place de choix sur l’échiquier du tourisme national et international, plusieurs professionnels considèrent que la région dispose d’un potentiel peu exploité, d’où l’importance du renforcement des campagnes de communication et marketing territorial basées sur l’industrie culturelle, le storytelling, le flagship.



Ils ont également appelé à davantage d'efforts en vue de renforcer l’attraction touristique de la région, dans le but d’en ériger les gorges en une destination à part entière et un attrait touristique permanent, plutôt qu’un simple point de passage sur la route des excursions touristiques vers et depuis Merzouga (province d'Errachidia).



Conscientes de l’importance touristique et écologique de cette destination, les parties concernées ont élaboré un plan d’aménagement et de valorisation touristique du site naturel des gorges de Toudgha.



Selon la société marocaine d'ingénierie touristique (SMIT), ce plan basé sur un développement harmonieux et durable repose sur trois piliers, à savoir l’aménagement et la valorisation touristique des gorges, la restructuration des activités existantes et le développement et la diversification des activités et des attractions touristiques.



Des activités d'animation (skywalk, skyladder, gaming) sont prévus dans le cadre de ce projet en sus de la mise en place de sentiers, d'aires de stationnement et de la signalétique, tout en privilégiant des matériaux de construction en parfaite harmonie avec les spécificités de ce site naturel.