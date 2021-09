Les félicitations de l’USFP au Parti social-démocrate allemand

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a adressé une lettre de félicitations aux présidents du Parti social-démocrate allemand (SPD), Mme Saskia Esken et M. Norbert Walter-Borjans, pour la victoire historique du SPD aux élections fédérales. «En mon nom et au nom de tous les militants de l'USFP, nous vous souhaitons plein de succès dans toutes les négociations à venir», lit-on dans ladite lettre. «Nous espérons que sous la direction du camarade Olaf Scholz, le Maroc et l'Allemagne pourront reprendre des relations chaleureuses au profit de nos deux peuples et pour renforcer la paix et la démocratie dans la région MENA», conclut le Premier secrétaire.