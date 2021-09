Les exportations mondiales de biens intermédiaires poursuivent leur redressement

Les exportations mondiales de biens intermédiaires continuent de se remettre de la pandémie de Covid-19, a annoncé l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Elles poursuivent ainsi leur redressement à l’échelle mondiale, a relevé l’organisation internationale dont les règles régissent le commerce entre les pays dans un nouveau rapport trimestriel rendu public en début du mois de septembre. Comme cela est indiqué dans son rapport, les statistiques commerciales sur les biens intermédiaires reflètent les échanges internationaux de pièces, composants, accessoires utilisés pour fabriquer des produits finis. D’après ces données, qui servent d'indicateur de l'activité dans les chaînes d'approvisionnement, « les exportations mondiales de biens intermédiaires tels que les pièces et composants ont augmenté de 20% en glissement annuel au premier trimestre de 2021 », a relevé l’OMC. Dans son rapport, qui vise à contribuer au suivi de la santé des chaînes d’approvisionnement mondiales, l’organisation internationale a estimé que « ces exportations maintiennent ainsi leur tendance à la hausse après la forte baisse enregistrée au deuxième trimestre de 2020, lorsque la crise de la Covid-19 commençait seulement à se propager dans le monde». Selon les auteurs dudit rapport, l'Asie a enregistré la plus forte croissance des exportations de biens intermédiaires au titre du premier trimestre de l’année (28%). Cette progression s’explique par « l’augmentation de 41% des exportations chinoises de biens intermédiaires industriels, principalement des pièces d'équipement de technologie de l'information et de la communication et des cellules photovoltaïques », peut-on lire. Selon les explications de l’organisation internationale, la forte augmentation des exportations australiennes de biens intermédiaires (61 %) provenaient pour sa part principalement de concentrés de minerai de fer utilisés par l'industrie sidérurgique qui représentait près de 60% des exportations des biens intermédiaires du pays. Quant à l'Italie, elle a enregistré une augmentation des exportations des biens intermédiaires de 18%, principalement justifiée par ses expéditions de pièces automobiles et métaux précieux (or, métaux du groupe du platine) vers l’Allemagne et la Suisse, a souligné le rapport. L’accroissement des exportations des biens intermédiaires de 27% observé au niveau de l'Afrique est attribué principalement à l’augmentation de 38% des exportations vers la Chine (principalement minerais de fer, cuivre, diamant) et une hausse de 84% vers l'Inde (principalement de l'or), selon le rapport ajoutant que les exportations nord-américaines ont bondi le moins à 11%. Par catégorie, il ressort du même rapport que « les chaînes d'approvisionnement les plus résilientes au premier trimestre étaient celles des minerais, des pierres précieuses et des terres rares, les exportations ayant augmenté de 43% au premier trimestre, et des aliments et boissons (en hausse de 22%) ». La demande et la production de véhicules automobiles ayant été affectées par la pandémie de Covid-19, « les exportations de pièces et d'accessoires de transport ont enregistré la reprise la plus faible à 6% après de fortes baisses en 2020 », a en revanche relevé l’organisation internationale dans son rapport.