Les exportations brésiliennes vers le Maroc ont dépassé 496 millions de dollars en 2018

Le Brésil a exporté pour 496 millions de dollars de produits au Maroc en 2018 et en a importé pour 914 millions de dollars, selon des statistiques compilées par pays et blocs économiques du ministère brésilien du Développement, de l'Industrie et du Commerce (MDIC).

Il ressort de ces données, qui couvrent également les deux premiers mois de l’année en cours, que la balance commerciale a enregistré en 2018 un déficit de près de 417 millions de dollars en faveur du Maroc, rapporte la MAP.

Par rapport à 2017, la performance de l’année écoulée a été marquée par une baisse des exportations qui étaient de l’ordre de 615,5 millions de dollars en 2017 et une hausse des importations qui avaient atteint 867,65 millions de dollars pendant la même période.

Le Maroc était la destination finale de 0,21% des exportations totales du Brésil en 2018 et représentait une part de 0,51% des importations brésiliennes.

Les principaux produits exportés en 2018 vers le Maroc étaient la canne à sucre (281 millions USD, soit 57% du volume total expédié, le maïs-grain (110 millions USD et une part de 22%), les hydrocarbures (24 millions de dollars, 4,7%), le poivre en grains (19,41 millions USD, 3,9%) et le tabac en feuilles (5 millions de dollars, 1,0% des exportations totales).

Les principales exportations au Brésil depuis le Maroc étaient composées d’engrais (493 millions de dollars, 54% du total des produits exportés), de superphosphates (145 millions de dollars), de phosphates de calcium (87 millions USD), d'autres produits de base (72 millions de dollars) et des produits manufacturés (50 millions de dollars).

Toujours selon les chiffres du MDIC, les exportations brésiliennes vers le Maroc ont totalisé 123,62 millions de dollars au cours des deux premiers mois de 2019, en hausse de 36,83% par rapport à la même période en 2018. Les importations brésiliennes du Maroc ont atteint, quant à elles, 91,79 millions de dollars (+13,67%).