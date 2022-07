Les équipes d'intervention à pied d’œuvre pour circonscrire les incendies de forêt 

Pour la quatrième journée consécutive, les différentes équipes d'intervention défient les flammes flamboyantes, les vents forts et la chaleur caniculaire pour circonscrire les incendies qui se sont déclarés dans des forêts situées dans les provinces de Larache, Tétouan, Ouezzane et Chefchaouen.



Les équipes d'intervention œuvrent d'arrache-pied pour éviter que les flammes n'atteignent les douars et les maisons villageoises proches de ces forêts situées sur les pentes des montagnes du Rif occidental. Cette mission est loin d'être facile, étant donné la difficulté du terrain de la région et les conditions climatiques défavorables.



A Larache, la province la plus touchée par les incendies de forêt dans la région du Nord, l'incendie a ravagé une grande superficie de couvert forestier et plusieurs maisons dans la localité de "Beni Ysef Al-Srif", malgré les efforts continus et les interventions intensives effectuées par les éléments des eaux et forêts, de la protection civile, des forces armées Royales, de la Gendarmerie Royale, des forces auxiliaires et de l'Entraide nationale, ainsi que des volontaires, en coordination avec les autorités locales, appuyés par des avions "Canadair" et "Turbo trush".



Les vents forts, qui dépassent les 20 km/h dans certaines zones, et la forte chaleur ont contribué à la propagation rapide du feu, et compliqué la tâche des équipes d'intervention terrestre.



Le chef du Centre national de gestion des risques climatiques forestiers, Fouad Assali, a souligné que tous les intervenants, aux niveaux national et local, en particulier les autorités et les différentes équipes d'intervention, déploient des efforts considérables afin de venir à bout de l’incendie qui s’est déclaré dans la forêt "Beni Ysef Al-Srif", relevant du ressort territorial des communes de Souk El Qola et Boujediane, notant que plus de 1.200 éléments sont mobilisés pour contenir cet incendie.



Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, M. Assali a fait savoir que la superficie touchée par cet incendie est estimée à 4.600 hectares, relevant qu'il a été circonscrit à environ 50%, et les efforts se poursuivent pour le contenir.



Selon des sources locales, 1.325 familles issues de 19 douars ont été évacuées jusqu'à présent pour préserver leur sécurité. Le responsable a, par ailleurs, souligné que l'incendie de la forêt Sahel El Menzla dans la commune de Sahel (province de Larache) a été circonscrit à 75%, mais la vigilance reste de mise à cause des vents forts.



Par ailleurs, les équipes d'intervention travaillent jour et nuit pour maîtriser l’incendie, qui s’est déclaré dans la forêt de Beni Ider (province de Tétouan), et qui a ravagé environ 220 hectares, malgré la difficulté du terrain et les températures élevées.



L'équipe de la MAP a constaté de près l'efficacité de la coordination entre les différents intervenants pour éteindre un foyer de l'incendie déclaré dans la forêt de Beni Ider (commune Kharroub, Caïdat de Jbel Lahbib).



Selon les autorités locales de Tétouan, des renforts humains et techniques supplémentaires ont été mobilisés en vue de maîtriser les feux, précisant que 34 opérations aériennes de largage d'eau ont été menées par le biais d'avions Canadair relevant des forces Royales air et d'autres appareils de type "Turbo Trush" relevant de la Gendarmerie Royale.



En outre, 265 personnes parmi les habitants de 4 douars proches des foyers des feux ont été évacuées, en vue de garantir leur sécurité. Cette coordination permet incontestablement d'améliorer les interventions terrestres et aériennes menées par les différentes équipes mobilisées pour venir à bout des incendies qui se sont déclarés dans les forêts d'Achacha-Tassift (province de Chefchaouen), et de Jbel Amziz au niveau des communes de Zoumi et Mokrisset (province d'Ouezzane), et qui ont ravagé respectivement 80 ha et 400 ha.



M. Assali a assuré que la protection de la vie de la population et des éléments des équipes d'intervention, et la préservation des biens des citoyens figurent en tête des priorités, notant que les interventions terrestres et aériennes s'intensifient à chaque fois que le feu s'approche des maisons, tout en procédant à l'évacuation des douars menacés par les feux.

De nombreux volontaires des villages et villes avoisinants sont venus prêter main forte aux équipes d'intervention, dans la mesure du possible. Certains d'entre eux œuvrent à surveiller les zones où les feux ont été circonscrits, tandis que d'autres apportent de l'eau et de la nourriture aux équipes d'intervention, alors que beaucoup d'entre eux ont exprimé leur disposition à rejoindre les équipes d'intervention si cela était nécessaire.



Najia, une actrice de la société civile de la province de Larache, a indiqué qu'elle est venue en compagnie de plusieurs volontaires et membres d'associations de Larache pour soutenir les gens dans le besoin, soulignant que les associations ont également apporté des aides aux sinistrés.



Les efforts des équipes d'intervention se poursuivront pour venir à bout de ces incendies, en veillant à éviter toute perte de vie humaine, à minimiser les dommages aux biens des citoyens, et à protéger le couvert forestier.