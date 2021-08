Les entreprises polonaises à la conquête du Maroc

Une mission économique polonaise se rendra en septembre prochain au Maroc «porte d'entrée de l’Afrique » et l’un de ses marchés les plus importants, écrit le journal polonais «innpoland». Dans un article consacré aux opportunités d’investissement au Maroc, le journal polonaisrelève que lamission économique quisera organisée du 12 au 19 septembre dansleRoyaume est le couronnement d'efforts de rapprochement et de prospection de la part des entrepreneurs polonaisintéressés par une expansion surlemarché africain, rapporte la MAP. Citant l'ambassadeur du Maroc à Varsovie, Abderrahim Atmoun, le journal polonais note que le Maroc, grâce à sa situation géographique, sa culture,sa diversité,son climat des affaires favorable et sa stabilité politique, offre un atout idéal aux investissements étrangers. Le journal polonais a également mis en exergue la fiscalité avantageuse favorable à l'investissement, notant que les entreprises marocaines sont aussi intéressées parle savoir-faire polonais dans diverssecteursindustriels. Innpoland rappelle dans ce contexte l’entretien qu’avait eu l'ambassadeurmarocain, début août, avec le sous-secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères chargé de la coopération économique et du développement Paweł Jabłoński qui "l’a assuré du soutien du gouvernement polonais aux entrepreneurs qui décident de s'étendre au Maroc". Citant M.Jablonski, le journal indique que "le Maroc est non seulementl'un des paysles plusimportants d'Afrique du Nord, mais aussi un marché très prometteur pour les entreprises polonaises". Le journal précise que la mission économique polonaise se rendra notamment dans les villes de Casablanca, Dakhla et Laâyoune, notant que ces deux villes des provinces du Sud connaissent un essor économique important et offrent des atouts exceptionnels pour l’investissement étranger. Et de conclure qu’il s’agit d’une "chance pour les entreprises polonaises de pouvoir participer au boom desinvestissements que connaît cette région".