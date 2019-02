Les entreprises espagnoles opèrent au Maroc dans des secteurs de grande importance

Les travaux de la rencontre économique Maroc-Espagne organisée par la CGEM et l'organisation patronale espagnole (CEOE), à l'occasion de la visite du Roi Felipe VI d'Espagne dans le Royaume, se sont articulés autour de deux sessions plénières, la première portant sur les nouveaux métiers porteurs de croissance et la seconde sur l'intégration industrielle.

Cette rencontre, tenue jeudi en partenariat avec le Conseil économique Maroc-Espagne (CEMAES), a connu la participation d'officiels de haut niveau ainsi que des dirigeants des plus grandes entreprises publiques et privées des deux pays, rapporte la MAP.

L'accent a été mis, à cette occasion, sur les opportunités d'affaires et d'investissements offertes par le Maroc et l'Espagne et sur les moyens de promouvoir les échanges et les partenariats entre les acteurs économiques des deux pays.

A cette occasion, le président de la CGEM, Salaheddine Mezouar, a indiqué que les relations économiques entre le Maroc et l'Espagne n'ont cessé de se développer en faisant en sorte que l'Espagne est le premier partenaire du Royaume depuis cinq ans et le deuxième en termes d'investissement.

Les relations entre les deux pays voisins sont fortes et sont fondées sur le respect mutuel et la confiance partagée, a-t-il dit, ajoutant que les opérateurs économiques et la communauté des affaires sont satisfaits des résultats réalisés jusqu'ici et appréhendent l'avenir avec beaucoup d'espoir et d'enthousiasme.

"Les chefs d'entreprises des deux pays ont désormais une vision d'avenir beaucoup plus claire à la faveur des réformes engagées par le Maroc dans tous les domaines", a-t-il expliqué, notant à ce propos que le CEMAES a un rôle très important à jouer pour promouvoir davantage les échanges entre les deux économies.

Le Maroc est présent dans 26 pays africains et dispose d'entreprises particulièrement dynamiques sur le continent, ce qui constitue une opportunité pour les partenaires économiques européens et d'ailleurs du Maroc, a-t-il insisté.

Pour sa part, le président du patronat espagnol, Antonio Garamendi, a affirmé que plusieurs entreprises espagnoles opèrent sur le sol marocain dans des secteurs de grande importance (automobile, technologies, infrastructures, finances, énergie, transport...), relevant que ces entités économiques sont animées par la volonté sincère d'investir dans le Royaume et de partager avec leurs homologues marocaines un projet commun qui tire profit des opportunités que recèlent les marchés de l’Europe et de l'Amérique Latine.

"C'est une porte vers l'Afrique que le Maroc ouvre pour les entreprises espagnoles et européennes", a-t-il assuré, appelant les organisations patronales des deux pays à accompagner les entreprises pour tirer le meilleur parti de ce projet commun qui se veut un plan stratégique d'avenir pour tous.

De son côté, le président de la Chambre de commerce d'Espagne, José Luis Bonet, a fait part du grand intérêt porté par les entreprises espagnoles pour le Maroc et de leur engagement social pour le progrès et la modernisation du Royaume, soulignant que le Maroc est "un pays d'une grande valeur sur le plan stratégique et commercial".

L'accord commercial entre le Maroc et l'UE est un instrument vital pour le développement des relations économiques et commerciales entre l'Europe et l'Afrique, a-t-il fait observer, plaidant, à cet égard, pour une nouvelle politique européenne vis-à-vis de l'Afrique dans laquelle le Maroc doit avoir une position centrale et jouer un rôle prépondérant.

Il a en outre assuré que les entreprises espagnoles et les Chambres de commerce ibériques vont continuer à parier sur le Maroc qui offre d'importantes opportunités commerciales et d'investissements et à œuvrer pour développer davantage les relations économiques au service de la croissance et de l'emploi dans les deux pays.

Quant à Mario Rotllant Sola, co-président du CEMAES, il a signalé que cette rencontre se tient dans un contexte de relations bilatérales "très positives" sur les plan politique et économique, soulignant l'importance de capitaliser sur cette excellente dynamique pour renforcer encore plus les relations commerciales et envisager une compétition saine qui profite aux deux économies marocaine et espagnole.

Il a également invité les entreprises espagnoles à tirer parti des opportunités et des atouts offerts par le Maroc, "un important pôle économique et financier et une grande plateforme de production et d'exportation vers l'Afrique".

Pour sa part, Salaheddine Kadmiri, co-président du CEMAES, a fait observer que les grandes entreprises ont un rôle fondamental à jouer pour une croissance et une valeur ajoutée partagées, compte tenu de leur capacité à drainer et à mobiliser les investissements, se disant confiant en la capacité des opérateurs économiques marocains et espagnols à construire un avenir prometteur, façonné suivant une vision entrepreneuriale commune basée sur la colocalisation, la fragmentation des chaînes des valeurs, la complémentarité, les transferts technologiques et la confiance.