Les énergies renouvelables ont le vent en poupe

Les sources d’énergie renouvelable transforment le système de production électrique dans le monde, a relevé la Banque mondiale.

« La tendance est constante : chaque année, la capacité installée et les niveaux d’investissement dans le renouvelable établissent de nouveaux records au détriment des combustibles fossiles », a observé la BM.

Selon l’institution de Bretton Woods, solaire, éolien, hydroélectricité, géothermie et biomasse: en 2016, les capacités d’énergies renouvelables installées dans le monde ont augmenté de plus de 160 gigawatts. Ce qui, explique-t-elle, représente un investissement de près de 297 milliards de dollars.

Par ailleurs, la Banque rappelle qu’environ un cinquième de la production mondiale d’énergie provient de sources renouvelables qui, à elles seules, ont constitué l’année dernière plus de la moitié des nouvelles capacités électriques installées dans le monde.