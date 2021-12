Les efforts du Maroc pour promouvoir les investissements touristiques mis en avant

Le directeur général de la Société marocaine d'ingénierie touristique (SMIT), Imad Barrakad, a mis en avant, à l'occasion de la 10ème édition du "Forum économique arabo-hellénique" tenu les 07 et 08 décembre en format hybride sous le thème "la Grèce et le monde arabe, vers un avenir durable", les mesures mises en place par le Maroc pour renforcer l'attractivité des investissements touristiques.



"Afin de renforcer l'attractivité des investissements touristiques, le Maroc a mis en place des mesures pour stimuler le climat des affaires, puisqu'une entreprise peut être créée en peu de temps et via Internet et il n'existe aucune restriction ni sur les transferts et les bénéfices, ni sur la propriété foncière", a dit M. Barrakad lors d'un panel sur "l'Investissement touristique, des perspectives de partenariat fructueuses arabo-grecque", rapporte la MAP.



Le Maroc, membre du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), octroie aux investisseurs plusieurs avantages, à savoir la mise à disposition de parcelles dotées d'une position géographique privilégiée à des prix attractifs et la contribution de l'Etat à hauteur de 5% du coût total de l'investissement, a fait savoir le DG de la SMIT.



Il s'agit également de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses en biens, équipements et mobilier pendant une durée de 36 mois à compter de l'obtention du permis de construire de l'entreprise, une exonération totale des droits de douane sur les dépenses en biens, équipements et mobilier importés pendant une durée de 36 mois à compter de l'obtention du permis de construction de l'entreprise, a-t-il ajouté.



Et de poursuivre que le Maroc offre, en outre, un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10% sur les ventes (contre le taux normal de 20%) pour une durée illimitée et l'exonération de l'impôt sur les sociétés pendant les 5 premières années, ainsi qu'un taux réduit de 20% par la suite (contre le taux normal de 30%).



Parallèlement, M. Barrakad a souligné que le Royaume est considéré comme une destination de luxe qui a pu attirer les plus importantes institutions touristiques internationales, et marques internationales.

En 2019, le Maroc s'est classé premier en Afrique en terme de nombre d'arrivées touristiques et a figuré en tête de liste au niveau de l'Afrique en terme d'attractivité des investisseurs étrangers, a-t-il rappelé.



En plus, le Royaume offre plusieurs modèles d'investissement touristique. "Il est possible d'investir dans les actions des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca avec ouverture aux investissements et aux opérations touristiques, dans des participations minoritaires ou majoritaires dans des sociétés holding de poids en matière d'investissement et opérations touristiques, dans l'acquisition d'hôtels et de centres de stations balnéaires, ainsi que dans le développement de nouveaux projets touristiques dans des destinations émergentes et distinguées", a expliqué M. Barrakad.



Ont pris part à ce panel notamment le ministre du Tourisme du Liban, Walid Nassar et le ministre du Tourisme de la Grèce, Vassilis Kikilias.