Les écoles privées bientôt auditées par le ministère de l'Education nationale

Les travaux de la première session du programme de formation des équipes de sensibilisation et de conscientisation relevant du Croissant-Rouge marocain à Rhamna, ont pris fin mardi à Benguérir.



Ces équipes ont ainsi renforcé leurs connaissances et savoir-faire en matière de sensibilisation et de conscientisation des citoyens quant à l'importance de la prévention contre le Covid-19 et les autres risques et accidents.



Ce programme, qui s’est étalé sur quatre jours, a été mis en œuvre avec le concours de plusieurs partenaires, notamment la préfecture de la province de Rhamna, l’Initiative nationale pour le Développement humain (INDH), le Conseil provincial et l’Ordre des pharmaciens et dentistes de Rhamna. Quelque 250 bénévoles ont bénéficié de ce programme, soit 10 volontaires pour chaque commune relevant de la province (25 communes au total). Ils ont été répartis sur six centres : Skhour Rhamna, Bouchane, Nzalat Laadam, Ras Ain, Sidi Bou Othmane et Benguérir.



Organisé sousle thème "Rhamna sans coronavirus", le programme de formation avait pour objectif de contribuer à la diffusion de la culture de bénévolat et la sensibilisation auprès de la population, renforcer la conscientisation quant aux moyens de protection contre le nouveau coronavirus ainsi que des morsures de scorpions, informer les bénéficiaires sur les meilleurs messages à véhiculer auprès des citoyens, outre l’encouragement, l’encadrement et l’accompagnement des jeunes qui désirent participer aux campagnes de sensibilisation.



A cette occasion, le président du Bureau provincial du Croissant-Rouge marocain à Rhamna, Tarek Benhassi, a indiqué que le CRM a supervisé le suivi et l'accompagnement des bénéficiaires de cette formation, afin d'assurer leur implication sur le terrain dans la sensibilisation des citoyens quant à la nécessité de respecter les mesures de prévention prises par les autorités compétentes afin d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). Des certificats ont été remis aux participants à cette formation, ainsi qu’aux participants à une formation sur les premiers secours en équipe menée en janvier dernier.