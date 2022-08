Les débarquements de la pêche côtière et artisanale dans le port d'Essaouira en hausse de 53% à fin juillet

Marché obligataire



Les taux de rendement de la courbe obligataire primaire devraient poursuivre leur hausse durant le deuxième semestre de cette année, prévoit Attijari Global Research (AGR). "Au vu de la situation moins confortable des finances publiques de l'Etat, se reflétant à travers un niveau des placements du Trésor sur le marché monétaire inférieur à 3 milliards de dirhams (MMDH), nous maintenons notre scénario de poursuite de la hausse des taux de rendement de la courbe primaire durant le S2-22", indique AGR dans sa note "Weekly Hebdo Taux-Fixed Income", relative à la semaine du 19 au 25 aout.



Au cours de la dernière séance d’adjudication du mois d’août, le Trésor lève 2,3 MMDH, fait savoir la filiale d'Attijariwafa Bank, relevant que l'argentier de l’Etat satisfait 56% de son besoin annoncé au début du mois. Celui-ci s’établit à 12,3 MMDH en août face à une levée cumulée de 6,8 MMDH sur le même mois.



Au cours de cette séance, le Trésor a satisfait 86% de la soumission totale de 2,7 MMDH, soit l’un des taux les plus élevés de l’année 2022. Le taux de satisfaction durant le mois d’août ressort ainsi à 55,9%, contre une moyenne de 40,2% au S1-2022.



Dans ce sens, les taux de rendement des maturités 13 semaines, 52 semaines et 2 ans avancent de 6, 2 et 3 points de base (pbs) respectivement. Aussi, les taux de rendement de la courbe secondaire enregistrent des hausses sensibles allant jusqu'à +17 pbs.



Ciments du Maroc



Le chiffre d’affaires (CA) consolidé et non audité de Ciments du Maroc s'est établi à 2,024 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin dernier, en hausse de 1% par rapport à la même période en 2021. Le CA non consolidé et non audité s'est élevé à près de 1,81 MMDH au titre de la même période, en progression de 5% par rapport au S1-2021, indique Ciments du Maroc dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels.



Les investissements se sont chiffrés, de leur côté, à 160 millions de dirhams (MDH) au S1-2022, en amélioration de 195% par rapport au S1-2021, notamment du fait de la construction du centre de broyage de Nador, opérationnel au début du deuxième semestre 2022. Sur le seul deuxième trimestre de 2022, le CA non consolidé a atteint 852 MDH et les investissements 113 MDH.