Les cours de la plupart des produits de base rebondissent à l’échelle mondiale

Après les pertes occasionnées par la pandémie de Covid-19, les prix des métaux et des matières premières agricoles ont rapidement repris de la hauteur. Selon les prévisions de la Banque mondiale, ils devraient même enregistrer des gains modestes en 2021. Dans un rapport publié récemment, l’institution internationale financière a toutefois indiqué que, malgré leur remontée, les cours des produits énergétiques resteront toutefois moins élevés qu’ils ne l’étaient avant la crise, en dépit de leur remontée. «Après les fortes baisses enregistrées en 2020, le rapport prévoit pour 2021 un rebond substantiel des prix des produits énergétiques, qui incluent, outre le pétrole, le gaz naturel et le charbon, revoyant ainsi à la hausse les prévisions du mois d’avril», a souligné la Banque mondiale dans la dernière édition semestrielle de son Commodity Markets Outlook qui se penche sur 27 produits de base entre 1970 et 2019. Si «la pandémie de Covid-19 n’a pas eu un impact uniforme sur les prix des produits de base, elle risque d'avoir des répercussions durables sur les marchés énergétiques», a souligné Ayhan Kose, vice-président par intérim du Groupe de la Banque mondiale pour la division Croissance équitable, finance et institutions et directeur du groupe Perspectives. Aussi, à en croire les économistes de l’institution de Bretton Woods, le risque d’une seconde vague pandémique, qui pourrait conduire à une multiplication des mesures de confinement et à une baisse de la consommation, ainsi que des délais plus longs que prévu dans la mise au point et la distribution d’un vaccin, sont autant de facteurs susceptibles de déboucher sur des prix énergétiques plus bas qu’anticipé aujourd’hui. Concernant les cours pétroliers, qui avaient fortement chuté dans les premiers mois de la pandémie, ils «n’ont qu’en partie retrouvé leurs niveaux antérieurs au choc, tandis que les prix des métaux, dont le repli avait été relativement plus limité, ont renoué avec les niveaux précédant la crise», a relevé la Banque mondiale. Selon la dernière livraison du Commodity Markets Outlook, rendue publique récemment, en 2021, les cours du pétrole devraient s’établir en moyenne à 44 dollars le baril, en hausse par rapport aux estimations pour 2020 à 41 dollars. Il importe de préciser que «ces prévisions tablent sur un redressement lent de la demande dans une conjoncture où le tourisme et les voyages continuent d’être freinés par les préoccupations sanitaires et où l'activité économique mondiale ne devrait parvenir à recouvrer son niveau d’avant la crise qu’en 2022», a relevé l’institution internationale ajoutant qu’elles reposent aussi sur un assouplissement progressif des contraintes du côté de l’offre. S’agissant des prix des métaux, après avoir chuté en 2020, ils devraient afficher une remontée modeste en 2021, à la faveur de la reprise en cours de l’économie mondiale et de la poursuite des politiques de relance en Chine, selon les prévisions de la Banque mondiale. L’institution financière prévient cependant qu’ils risquent «d’être plus faibles qu’attendu dans un contexte de faible croissance mondiale prolongée». Quant aux prix agricoles, il ressort du document qu’ils devraient augmenter légèrement en 2021, après une hausse estimée à 3% en 2020 et un déficit dans la production d’huiles comestibles. Mais s’il s’avère que les prix des produits agricoles n’ont globalement pas pâti de la pandémie, force est de constater que le nombre de personnes dont la sécurité alimentaire est menacée a augmenté en raison des répercussions plus larges de la récession mondiale. Pour la Banque mondiale, il ne fait ainsi aucun doute que le spectre de l’insécurité alimentaire continue de planer sur plusieurs économies émergentes et en développement. A en croire l’institution, «ces craintes sont motivées par l’impact de la récession mondiale sur les revenus, les problèmes de disponibilité de nourriture au niveau local et une offre de main-d’œuvre limitée par les restrictions imposées aux déplacements transfrontaliers», a-telle expliqué rappelant que plusieurs pays ont déjà enregistré des pics d’inflation des prix alimentaires. En fin de compte, il ressort de ce rapport que les chocs très persistants («permanents») et ceux de courte durée («transitoires») ont contribué globalement dans les mêmes proportions aux fluctuations des prix des matières premières, mais avec toutefois de fortes variations d’un produit à l’autre. Ainsi, comme l’a souligné la Banque mondiale, les premiers chocs sont responsables de la variabilité des prix de la plupart des produits de base agricoles, tandis que les seconds chocs ont une incidence plus marquée sur les prix des matières premières industrielles. Pour les économistes de l’institution, cette hétérogénéité met en évidence la nécessité d’une action politique flexible.