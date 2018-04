Les corridors logistiques, une nécessité pour des produits marocains plus compétitifs sur les marchés mondiaux

Les corridors logistiques constituent une nécessité pour améliorer la compétitivité des produits marocains sur les marchés mondiaux, a souligné, mercredi à Meknès, le directeur du port Tanger-Med passagers et rouliers, Hassan Abkari.

Cette logique de corridors permet de prendre en compte de manière inclusive l'ensemble des maillons de la chaîne logistique, du producteur jusqu'au consommateur, a expliqué M. Abkari qui s'exprimait lors d'un panel sur le thème "Corridors logistiques agricoles au service de la compétitivité logistique", organisé dans le cadre du 13è Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM).

L'intérêt de réfléchir en mode corridors permet d'intégrer l'ensemble des acteurs (transporteurs, transitaires, institutionnels, autorités portuaires et compagnies maritimes) afin qu'ils puissent interchanger les données nécessaires pour une meilleure fluidité du trafic, minimiser la saisie et la multiplicité de documents pour un exportateur, optimiser le temps de transit du flux documentaire, améliorer et adapter les infrastructures portuaires aux exigences de l'exportateur, du transporteur et de l'administration en charge du contrôle, a-t-il ajouté.

Dans ce sens, rapporte la MAP, M. Abkari a fait savoir que Tanger-Med s'inscrit dans cette logique inclusive de l'ensemble des corridors et met en place un système d'information et de traçabilité au service de chacun des opérateurs de la chaîne, citant à titre d'exemple la bourse fret qui est une nouvelle plateforme électronique transactionnelle de mise en relation entre expéditeurs et transporteurs.

Cette plateforme intègre une offre de services de transport et de logistique dotant les PME marocaines et les professionnels du transport notamment, d'un outil simple et efficace leur permettant d’optimiser les coûts et de réduire les retours à vide.



De son côté, le président de l'Association des exportateurs d'agrumes du Maroc (Citrus Export), Kacem Bennani Smires, a estimé que le port Tanger Med est "un outil extraordinaire pour pouvoir accélérer les exploitations des agrumes".

Néanmoins, "nous devons dépasser quelques freins maroco-marocains, essentiellement le transfert de marchandises depuis les zones de production jusqu'au Tanger-Med, Agadir en particulier", a-t-il noté, soulignant l'importance de l'accélération des différentes procédures et démarches pour pouvoir exporter dans un minimum de temps entre producteur et destinataire final.

Marqué par la présence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement durable et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, ce panel vise à comprendre les stratégies mises en place par les générateurs de flux, tant les producteurs agro-alimentaires que les distributeurs afin de tirer profit des corridors logistiques.

Il s'agit également de comprendre comment ces corridors peuvent apporter de la compétitivité et de la création de valeur et quelle est la place des corridors logistiques agricoles dans l’évolution des chaines logistiques globales.

Fort de sa localisation stratégique à la croisée des routes maritimes majeures, Tanger-Med est un hub logistique mondial qui est connecté à 174 ports mondiaux. Cette structure offre des capacités de traitement pour 9 millions de conteneurs, 7 millions de passagers, 700.000 camions et l'export d'un million de véhicules.

Ce port constitue aussi une plateforme industrielle pour plus de 800 entreprises qui représentent un volume d'exports annuels de 6.400 millions d'euros dans différents secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique, l'agroalimentaire, la logistique, le textile, le commerce et les services.

La 13ème édition du SIAM (24-29 avril) connaît la participation de 1.400 exposants en provenance de 70 pays. Cette manifestation de grande envergure a choisi cette année la thématique de "La logistique et les marchés agricoles", un sujet qui est au cœur des enjeux de l'agriculture durable et résiliente.

Cette thématique illustre la dimension internationale du SIAM et l’évolution de la stratégie du Plan Maroc Vert aujourd’hui axée sur la commercialisation de la production agricole et les débouchés tant nationaux qu’internationaux.