Les coopératives agricoles féminines une expérience exemplaire et réussie

L'expérience des coopératives agricoles féminines au Maroc est exemplaire, a indiqué la représentante de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche maritime, Souad Trabelsi. Dans une déclaration à la MAP, Mme Trabelsi a indiqué que le Maroc a réalisé de grands progrès dans le domaine des coopératives féminines, notant que le pôle des produits du terroir au Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) compte 393 coopératives des 12 régions du Royaume. Elle a également souligné l’importance que revêt ce Salon pour la promotion des produits tunisiens, et l’établissement de relations commerciales dans le domaine agricole avec le Maroc et d’autres pays.

A cet égard, elle a mis en avant l’importance accordée par le Maroc et la Tunisie au domaine agricole en tant que secteur capital pour la croissance des économies respectives des deux pays.

"L’objectif de ce type de Salon est la complémentarité et non la concurrence", a-t-elle soutenu, précisant que certains produits qui ne sont pas disponibles sur le marché tunisien existent en abondance au Maroc, comme l’huile d’argan, et vice-versa. Selon elle, l’idée derrière ce genre d’évènements est de promouvoir ces produits et d’établir des partenariats entre les pays pour échanger les expériences agricoles.

Elle a invité à cette occasion les coopératives marocaines à participer au Salon international de l'agriculture, du machinisme agricole et de la pêche "SIAMAP" de la Tunisie, pour qu'elles puissent partager avec les agriculteurs tunisiens, l'expérience marocaine dans le secteur agricole, mettre en avant le progrès accompli par le Royaume en matière de structuration de ce secteur et échanger les expertises sur la commercialisation des produits et la conquête de nouveaux marchés.

De son côté, Mme Anissa Belhaj, de la coopérative tunisienne "Borna" qui évolue dans le secteur de l'apiculture, a exprimé sa satisfaction de sa participation au SIAM 2018, faisant savoir qu'elle a pu bien présenter ses produits et tisser des relations avec plusieurs opérateurs issus de différents pays. La 13ème édition du SIAM (24-29 avril) connaît la participation de 1.400 exposants en provenance de 70 pays.

Cette manifestation de grande envergure a choisi cette année la thématique de "La logistique et les marchés agricoles", un sujet qui est au cœur des enjeux de l'agriculture durable et résiliente.

Cette thématique illustre la dimension internationale du SIAM et l’évolution de la stratégie du Plan Maroc Vert aujourd’hui axée sur la commercialisation de la production agricole et les débouchés tant nationaux qu’internationaux.