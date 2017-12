Les consommateurs préfèrent les produits laitiers fabriqués localement

C’est une nouvelle étude mondiale sur l’origine des marques menée par le groupe international Nielsen qui nous l’apprend : les consommateurs marocains montreraient une préférence au-dessus de la moyenne pour les marques locales de certaines catégories.

Une tendance qui pourrait en étonner plus d’un. Et pour cause, alors que les consommateurs du monde entier affichent de plus en plus une préférence pour les marques internationales plutôt que pour les produits fabriqués localement, l’étude fait état d’une tendance contraire en ce qui concerne le consommateur marocain.

Il faut dire que le rapport annuel de cette entreprise de gestion des performances a mis en évidence la préférence des consommateurs pour les produits fabriqués localement par opposition aux grandes marques mondiales/multinationales dans 34 catégories.

Les principaux enseignements de l’étude ont ainsi révélé que «la préférence pour les marques locales chez les consommateurs marocains a dépassé les moyennes mondiales dans un certain nombre de catégories».

A propos des consommateurs marocains, il ressort précisément de l’étude que «la catégorie ayant la plus forte préférence locale au Maroc regroupe les produits laitiers, avec 71% des participants qui préfèrent une marque locale plutôt qu’une marque internationale, soit une différence de 17 points par rapport à la moyenne mondiale».

«Arrivent juste après les produits d’entretien ménager (30%), les aliments pour bébé (20%) ainsi que les lingettes pour bébé et les couches (12%), qui dépassent la moyenne mondiale de respectivement 10, 10 et 9 points, a noté le rapport.

L’étude a cependant observé que «le consommateur marocain a une tendance plus faible que la moyenne à se tourner vers une marque de fabrication locale pour la crème glacée, avec seulement 20% préférant une marque locale dans cette catégorie (-11 points)», apprend-on.

Au niveau régional, l’étude a mis en évidence des nuances telles que la préférence pour les marques internationales et celle pour les marques locales dans certaines catégories.

«Dans la catégorie des produits laitiers, la préférence des consommateurs pour les marques locales est beaucoup plus marquée en Afrique et au Moyen-Orient (73%) et en Europe (66%) par rapport à la moyenne mondiale (54%)», a révélé l’enquête.

En ce qui concerne la catégorie des gâteaux/chips/en-cas/biscuits, la préférence des consommateurs pour les marques locales est très forte en Asie du Sud-Est (50%), en Afrique et au Moyen-Orient (41%) et en Amérique latine (41%) par rapport à la moyenne mondiale (32%).

Commentant la tendance des consommateurs dans le monde, l’étude fait observer que «la préférence pour des marques internationales est particulièrement forte concernant les lingettes pour bébé et les aliments pour bébé/couches, où seulement 7% et 10% des consommateurs respectivement ont déclaré qu’ils préféraient acheter des marques de fabricants locaux».

Il est à préciser que l'enquête mondiale de Nielsen sur l’origine des marques a été réalisée entre le 9 et le 27 mai 2016 en ligne et a interrogé plus de 31.500 participants dans 63 pays pour comprendre les préférences pour les marques mondiales/multinationales par rapport aux acteurs locaux.

Selon les auteurs de l’étude, les réponses fournies dans le cadre de l'enquête reposaient sur des déclarations de comportement, et non sur des données réellement mesurées, soulignant que «les différences culturelles en matière d'opinions jouent un rôle important dans l'évaluation des perspectives économiques dans l'ensemble des pays».