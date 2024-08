Les bienfaits de la relance économique sont indéniables mais pas pour tous

« La relance économique après la pandémie de Covid-19 n’a pas bénéficié de manière équitable à tous, en raison de disparités selon l’origine géographique et le genre. Les jeunes, en particulier, se retrouvent au cœur d'une préoccupation croissante, marquée par une anxiété accrue face à un avenir incertain. Dans de nombreuses régions, ils peinent à trouver un emploi stable, une situation qui se détériore d’autant plus que le revenu du pays est faible. En Afrique et dans les Etats arabes, la situation reste préoccupante, avec un écart croissant entre le niveau d'instruction des jeunes et les qualifications requises par le marché du travail, rendant leur insertion professionnelle encore plus difficile », c’est ce qui ressort du dernier rapport de l’Organisation internationale du travail (OIT) intitulé : «Tendances mondiales de l'emploi des jeunes 2024».



Hausse



D’après ce document, «les taux de chômage des jeunes restent extrêmement élevés dans les Etats arabes et en Afrique du Nord. Dans les deux sous-régions, plus d’un jeune économiquement actif sur trois était au chômage en 2023. Si cette situation représente une amélioration pour l’Afrique du Nord depuis 2000, le taux de chômage des jeunes dans les Etats arabes a en revanche augmenté de manière constante au cours des deux décennies écoulées. Parallèlement, les ratios emploi/population des jeunes demeurent extrêmement bas dans les deux sous-régions où moins d’une jeune femme sur dix et moins d’un jeune homme sur trois travaillent. Les ratios emploi/population des jeunes hommes et surtout des jeunes femmes sont très inférieurs aux ratios observés dans d’autres régions».



En outre, l’OIT constate que cette région connaît «les taux de jeunes NEET les plus élevés au monde». En Afrique subsaharienne, la principale inquiétude n’est pas le chômage des jeunes (qui se situe constamment parmi les plus bas au monde – 8,9 pour cent en 2023), car rares sont les jeunes qui peuvent se permettre de ne pas avoir une quelconque source de revenus issus de leur travail. En 2023, comme au début des années 2000, près de trois jeunes adultes actifs sur quatre en Afrique subsaharienne exerçaient une activité précaire, un travailleur rémunéré sur trois percevait un salaire inférieur au salaire médian et plus d’un jeune actif sur deux gagnait péniblement sa vie dans le secteur agricole.



Démographie



Le rapport note que « la démographie exerce une pression énorme sur le continent: entre 2023 et 2050, la croissance cumulée de la population active jeune devrait atteindre 72,6 millions (avec 3,3 millions de jeunes en plus sur le marché du travail en Afrique du Nord) ».

Ainsi, les experts de l’OIT jugent que «la possibilité pour les pays africains de créer des emplois décents pour autant de jeunes entrants sur le marché du travail dans les deux prochaines décennies est un enjeu mondial». Tout en estimant que « l’explosion de la population jeune en Afrique pourrait s’avérer être l’atout le plus précieux des régions concernées, alors que d’autres régions du monde font face au vieillissement de leur population et à des pénuries de main-d’œuvre».



Exclusion



Sur un autre registre, ledit rapport explique que « si seulement 6% des jeunes étaient au chômage en 2023 dans le monde, une part beaucoup plus importante – 20,4% – ne travaillait pas et ne suivait ni études ni formation (NEET pour neither in employment, education or training). Cela dresse un tableau beaucoup plus large de l’exclusion du marché du travail chez les jeunes et alerte par ailleurs sur le fait que des occasions de développer le capital humain ont été perdues ». Et de souligner que « les progrès concernant la cible 8.6 des objectifs de développement durable (ODD) – visant à réduire nettement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation – étaient mitigés et ont plutôt été enregistrés dans les économies avancées. Le rapport indique qu’un jeune sur trois (33%) dans le monde vit dans un pays qui n’a pas atteint son objectif de réduction du taux de NEET chez les jeunes. Ce qui est particulièrement préoccupant, c’est que les pays dans lesquels on observe le moins de progrès sont ceux à faible revenu ou situés dans des sous-régions où ces taux étaient déjà parmi les plus élevés au monde (à savoir les Etats arabes, l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne) ».



Déséquilibre



L’OIT précise que «le fait qu’à l’échelle mondiale les jeunes NEET sont encore majoritairement des femmes est une autre source de préoccupation. Non seulement deux jeunes NEET sur trois sont des femmes, mais le taux de NEET chez les jeunes femmes est également deux fois supérieur à celui des jeunes hommes (28,1 et 13,1% respectivement en 2023)».



Dans le même sens, le document en question révèle que «la reprise économique sur le marché du travail a davantage profité aux jeunes hommes qu’aux jeunes femmes». Et que «durant la décennie qui a précédé la pandémie (2009-2019), le taux de chômage des jeunes hommes dans le monde était supérieur de 0,7 point en moyenne à celui des jeunes femmes. A partir du pic de la crise pandémique et jusqu’en 2023, les taux de chômage des jeunes hommes et des jeunes femmes ont convergé pour s’établir à 12,9% pour les jeunes femmes et 13% pour les jeunes hommes. Les jeunes femmes ont donc été doublement désavantagées. Le taux de chômage des jeunes a tout d’abord augmenté plus fortement pour les femmes que pour les hommes pendant la crise pandémique, puis la baisse de ce taux a été plus faible pour les femmes que pour les hommes durant la période de relance ».



Anxiété



En conclusion, les experts de l’OIT estiment que « malgré les signaux favorables renvoyés par les indicateurs de l’économie mondiale et du marché du travail, les jeunes d’aujourd’hui montrent des signes d’anxiété croissante quant à leur avenir. Les enquêtes mentionnées dans ce rapport indiquent que de nombreux jeunes se sentent aujourd’hui stressés par plusieurs facteurs comme la crainte de perdre son emploi, la stabilité de l’emploi, l’état de l’économie, le manque de mobilité sociale entre les générations ou encore la possibilité même d’acquérir son indépendance financière».



A ce propos, l’OIT affirme que «l’idée que se font les jeunes de leur avenir joue un rôle important dans leur bien-être personnel, leur niveau de motivation et les décisions qu’ils vont prendre concernant leur parcours éducatif, leur rapport au marché du travail et leur engagement civique.



Pour soulager ces angoisses, les institutions vont devoir aider les jeunes à gérer les phases compliquées que sont l’entrée dans la vie active et le passage à l’âge adulte. Faire en sorte que les jeunes gardent espoir en l’avenir doit devenir une mission partagée par tous les segments de la société».



Hassan Bentaleb