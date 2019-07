Les bienfaits de la lecture sur la santé

En poussant pour la mise en place en urgence d’une stratégie nationale pour la promotion de la lecture, le Conseil économique, social et environnemental pointe ainsi la faible pratique de la lecture au Maroc. Une situation mise sur le dos d’un environnement familial et un milieu socioéconomique qui ne plaident pas en faveur de la création d’habitudes de lecture chez les enfants, à l’instar de la persistance de l’analphabétisme et l’insuffisance de bibliothèques scolaires. Pourtant, aux antipodes de ce désintéressement profond, la lecture présente de multiples bienfaits. Outre le fait de consolider et enrichir le savoir et les connaissances du citoyen, comme indiqué par le CESE, il existe d’autres bénéfices insoupçonnés sur la santé. Explications.



Un cerveau qui se porte mieux

Pour des scientifiques américains, il ne fait aucun doute que la lecture agit positivement sur le cerveau. Dans une étude publiée dans la revue Science, les chercheurs ont montré que l’apprentissage de la lecture permettait au cerveau de se servir de régions destinées à d’autres fonctions. En termes plus clairs, lorsque nous lisons, le cerveau se sert non seulement de sa région dédiée à la lecture mais également à d’autres régions telles que celles liées à l’information visuelle ou la communication et la parole. Du moment que ces régions communiquent entre elles, en plus d’associer les lettres écrites aux sons, il y a une accélération de l’apprentissage, stimulation de la mémoire et enfin une sensibilité accrue du lecteur aux stimuli visuels et auditifs.



Lutter contre les maladies

dégénératives

Ces stimuli de la mémoire ont également des effets positifs au niveau de la prévention et du traitement de maladies telles qu’Alzheimer, puisque lesdits stimuli sollicitent le cerveau de manière adéquate et retardent ainsi le déclin cognitif suivant un processus qui n’est pas sans rappeler celui du corps d’un sportif de haut niveau. A force de s’entraîner, l’athlète a plus de chance de rester en forme en dépit des années qui passent. Idem pour le cerveau. Plusieurs exemples d’entraînements sont faciles à réaliser, dont l’apprentissage de nouvelles langues. Bref, au prix que ça coûte, vous aurez vraiment tort de vous en priver. Et ce n’est pas tout.



Evasion et réussite scolaire

A l’heure où les réseaux sociaux ont envahi plus que de raison nos vies et surtout celles des enfants, en parallèle l’orthographe de leurs utilisateurs en fait sacrément les frais. Du coup, comme la lecture c’est avant tout un apprentissage, elle va logiquement aider les enfants à apprendre de plus en plus de mots et par voie de cause, acquérir une base de vocabulaire importante. A la lumière de ces éléments, n’hésitez pas à donner à vos enfants le goût de la lecture en leur montrant que vous lisez justement, sans oublier de leur lire des histoires. Des moments de partage qui ont valeurs de communion, mais aussi de calme et de repos pour les parents également. Après une journée harassante et épuisante, soyez en sûrs, les effets de la lecture sur votre bien-être seront beaucoup plus avantageux qu’une soirée passée à regarder une télévision fatigante par son bruit et des fois anxiogène par ses programmes.