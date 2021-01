Les barrages remplis à 44,4% au 14 janvier

Les retenues des principaux barrages nationaux ont atteint, au 14 janvier 2021, plus de 6,9 milliards de mètres cubes, soit un taux de remplissage de 44,4%, selon la direction générale de l’eau, relevant du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.



Ce niveau est inférieur aux 7,67 milliards de m3 (49,2% de taux de remplissage) enregistrés à la même date de l’année écoulée, précise la direction générale de l’eau. Le barrage Al Wahda dans la province d’Ouezzane a affiché un taux de remplissage de 64,7% contre 59,4% à la même date de 2020 avec une retenue de 2,27 milliards de m3. Le taux de remplissage du barrage d’Al Massira (province de Settat) s’est situé à 12,5% (331,2 millions de m3), alors que celui du barrage Acharif Al Idrissi a grimpé de 43,5% à 91,7%. En revanche, les barrages de Bin El Ouidane et Idriss 1er ont chuté respectivement à 21,1% (256 millions de m3) et à 63,4% (716 millions de m3). Le barrage de Sidi Mohamed Ben Abdellah a, pour sa part, affiché une retenue de 623,3 millions de m3, soit un taux de remplissage de 63,9%, tandis que celui d’Ahmed El Hansali (province de Béni Mellal) a présenté un volume de 148,5 millions de m3 (22,2%).