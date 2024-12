Les barrages affichent un taux de remplissage de 29,13% au 6 décembre

Le niveau des réserves des barrages, jusqu'au 6 décembre, s'élève à environ 4,90 milliards de m3, soit un taux de remplissage de 29,13%, contre 23,70% enregistré au cours de la même période de l'année écoulée, a indiqué, lundi, le ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka.



En réponse à une question orale sur la gestion et la durabilité des ressources en eau dans le Royaume, le ministre a fait savoir que la moyenne des précipitations au niveau national, du 1er septembre au 6 décembre, s'est chiffrée à 50 mm, contre 27,3 mm au cours de la même période de l'année dernière, soit un excédent de 83,15%.



Le ministre a souligné qu'en plus de la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable dans les villes et les centres, des quotas d'eau ont été accordés pour l'irrigation en coordination avec les services du ministère de l'Agriculture, précisant que 1066 millions de mètres cubes ont été accordés à l'irrigation en 2024, ce qui représente 60% du total des approvisionnements annuels provenant des barrages, contre 40% consacrés à l’approvisionnement en eau potable, rapporte la MAP.



S'agissant des mesures visant à garantir la durabilité des ressources en eau, le responsable a souligné que des plans directeurs d'aménagement intégré des ressources en eau ont été élaborés et approuvés au niveau des ressorts territoriaux des agences des bassins hydrauliques, notant que le plan national de l'eau (PNE) est en cours d'actualisation en vue de définir la vision du secteur sur 30 ans, conformément aux Hautes Directives Royales ainsi qu'aux recommandations du nouveau modèle de développement et des plans des bassins hydrauliques.



Dans ce cadre, il a passé en revue certains projets existants, citant notamment le démarrage du remplissage de cinq nouveaux barrages (barrage de M'dez, barrage de Fask, barrage d'Agdez, barrage de Toudgha et barrage de Tiddas), l’augmentation de la productivité des réseaux à 80% à l’horizon 2030 et les projets d'interconnexion des bassins hydrauliques.



M. Baraka a également assuré que les dernières phases du projet de l'interconnexion des bassins de Sebou-Bouregreg-Oum Er Rbia seront réalisées, tout comme le projet d'interconnexion des bassins de Sebou-Oued Laou, en plus de la poursuite de la construction de 17 grands barrages qui s’ajouteront aux 154 grands barrages existants.



Concernant le programme de dessalement de l'eau de mer, le ministre a indiqué que 16 stations ont été achevées, tandis que 5 stations sont en construction, en plus de la programmation de la construction de nombreuses autres stations, ajoutant que des travaux sont en cours pour accroître significativement la réutilisation des eaux usées traitées.



S'agissant des mesures visant à assurer l'approvisionnement en eau potable du milieu rural et des zones déficitaires, il a relevé que le programme urgent et complémentaire prévoit l'acquisition de 582 camions citernes et 4400 citernes pour un montant de 471 millions de dirhams par les services du ministère de l'Intérieur en vue de leur répartition sur 75 provinces et préfectures.