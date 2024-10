Les axes de la réforme financière au Maroc présentés lors d'un forum arabe en Tunisie

L'expérience marocaine en matière de réforme financière a été présentée, vendredi à Tunis, dans le cadre du deuxième Forum financier arabe pour le Prix Sharjah des finances publiques, organisé sous le thème " Les technologies financières numériques et leur rôle dans le développement des finances publiques ".



Dans une présentation intitulée "La réforme financière au Maroc : Piliers, gouvernance et rôle de la numérisation dans l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience", le directeur des ressources et des affaires générales au ministère délégué chargé de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Aziz Khalladi, a indiqué que la réforme fiscale au Maroc est principalement basée sur l'amélioration de l'efficacité de la performance de l'administration publique, tout en déclinant la vision stratégique du gouvernement à moyen terme pour atteindre les objectifs de développement économique et social.



La réforme est axée également sur l'identification des priorités des politiques publiques en veillant à assurer leur cohérence, l'adoption de programmes qui traduisent la stratégie des différents ministères, l'élaboration d'objectifs susceptibles d'être évalués sur la base d'indicateurs numérisés, ainsi que l'établissement des principes et des règles d'évaluation, de contrôle et de reddition des comptes, a poursuivi M. khaladi.



"La numérisation est un outil de transparence et de développement des finances publiques" a indiqué, pour sa part, le secrétaire général par intérim de "Transparency Maroc," Ahmed Bernoussi, dans une présentation intitulée “La numérisation comme outil de transparence et d'efficacité dans la gestion des administrations et institutions publiques et le développement des finances publiques”.



M. Bernoussi a noté que la numérisation est aussi un moyen d'accélérer l'action de l'administration publique et d'assurer sa transparence, étant donné que la numérisation des procédures et des documents administratifs permet d'évaluer l'efficacité et l'efficience de l'administration et d'assurer la transparence du processus administratif. Elle permet également de gagner du temps, d'économiser les frais de déplacement des personnes et de réduire les coûts financiers de l'Etat.



Ce forum de deux jours a été l'occasion d'aborder des sujets liés aux technologies financières numériques et à leur impact sur le développement des finances publiques, aux défis de la transformation numérique, à l'intelligence artificielle dans les services gouvernementaux, à la sécurité de l'information et aux systèmes financiers électroniques.



Le Prix Sharjah des finances publiques vise à promouvoir et à diffuser la culture de la qualité et de l'excellence comme approche pour développer et améliorer la performance des institutions financières arabes, à travers l'adoption et l'application des normes d'excellence du prix, ainsi que la diffusion et l'échange d'expertise, d'expériences et de pratiques en matière de gestion financière.



Le prix vise également à encourager l'utilisation optimale des ressources financières en utilisant les meilleurs systèmes financiers et administratifs pour parvenir à un développement durable et à fournir des indicateurs très complets et précis pour aider les responsables politiques, les décideurs et les planificateurs stratégiques dans le domaine des finances publiques.