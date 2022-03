Les avoirs officiels de réserve à leur plus haut

Les avoirs officiels de réserve continuent de s'afficher à leur plus haut historique, soit 333,4 milliards de dirhams (MMDH) à fin février 2022, en hausse de 8,1% par rapport à la même période en 2021, selon Attijari Global Research (AGR).



Depuis le début de l'année 2022, les avoirs officiels de réserve affichent une augmentation de 0,8%, fait savoir AGR dans sa récente note "Weekly Hebdo Taux - Fixed Income", relative à la semaine allant du 04 au 10 mars courant.



De son côté, le Trésor poursuit un rythme baissier dans le placement de ses excédents de trésorerie, indique la société de recherche, ajoutant qu'après l'avoir réduit de 5,7 MMDH la semaine dernière, l’encours moyen des placements avec prise en pension et à blanc a reculé de 2,2 MMDH à 9,3 MMDH.



A l'approche de sa 1ère réunion de politique monétaire, Bank Al-Maghrib continue de réguler le marché monétaire à travers ses injections de liquidité et ce, afin de maintenir les taux interbancaires au niveau du Taux Directeur, relève la même source, qui note que l'indice MONIA recule d’un point de base par rapport à la semaine dernière, soit à 1,42%.



BAM satisfait ainsi la totalité de la demande bancaire en réduisant de 1,8 MMDH ses interventions à travers ses avances à 7 jours. Celles-ci se sont établies à 34,5 MMDH au terme de cette semaine. Les opérations à LT, notamment les pensions livrées et les prêts garantis, demeurent stables à 42,1 MMDH.