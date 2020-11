Les autorités de Laâyoune durcissent leurs mesures anti-Covid

Les autorités de Laâyoune ont annoncé jeudi de nouvelles mesures pour renforcer la prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), après la hausse du nombre de cas de contamination durant les derniers jours.



Ainsi, il a été décidé le renforcement des contrôles à l’entrée de la ville de Laâyoune, l’interdiction de la diffusion des matches de football par "tous les cafés de la ville", la fermeture des jardins, des places publiques et des espaces de jeux pour enfants à partir de 19H00 et la fermeture des commerces et cafés à partir de 21H00, indique un communiqué de la wilaya de Laâyoune-Sakia El Hamra.



Les autorités locales de Laâyoune ont également décidé d’instaurer un contrôle "rigoureux" du respect des mesures préventives (port du masque, distanciation physique) et d’appliquer les dispositions de la loi contre les contrevenants.



Elles ont invité, en conséquence, la population à une adhésion "responsable" à ces mesures préventives et réitéré leur détermination à les faire respecter, en particulier le port du masque et l’interdiction des rassemblements et des visites familiales.