Les atouts touristiques du Maroc mis en avant à São Paolo

La ville de São Paolo a abrité mardi un atelier axé sur la présentation des atouts touristiques du Maroc et la promotion du Royaume en tant que destination touristique phare auprès des différents opérateurs brésiliens.

Organisé par l'Office national marocain du tourisme (ONMT) et l’Association régionale des agences de voyages de Casablanca-Settat (ARAVCS), en partenariat avec Royal Air Maroc (RAM), cet éductour a été l’occasion de mettre en avant les potentialités touristiques du Maroc, qui se distingue par la diversité de l’offre, la qualité des infrastructures hôtelière et de transport ainsi que par une culture d’accueil séculaire des Marocains.

Intervenant à cette occasion, le président de l’ARAVCS, Khalid Benazzouz, a souligné les atouts touristiques que représentent le Brésil et le Maroc, deux pays riches et importants dans leurs régions respectives, de par notamment leurs importantes capacités touristiques et économiques.

Par ailleurs, rapporte la MAP, M. Benazzouzz, également président de la Fédération nationale des agences de voyages du Maroc, a invité les opérateurs brésiliens à privilégier la destination Maroc, un pays connu pour son offre touristique diversifiée et ses infrastructures d’accueil de haut niveau, tout en soulignant les diverses possibilités de transport, notamment les liaisons aériennes.

"Le Maroc est un pays accueillant et où les valeurs d’ouverture, de dialogue et de cohabitation avec l’autre constituent une culture séculaire qui ne cesse de se renforcer sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI", a-t-il relevé.

Cet atelier, qui a vu la participation de plusieurs acteurs du secteur du tourisme, a été organisé à la veille de l’ouverture de la 47ème édition du Salon international du tourisme de l'Association brésilienne des agences de voyages (ABAV EXPO).

La participation marocaine à ce salon, considéré comme la plus importante foire touristique de toute la région, a pour objectif d’investir les marchés émergents et de garantir davantage de visibilité pour le marché marocain, notamment en Amérique du Sud.