Les arrivées de touristes progressent durant le premier trimestre

L’activité touristique a maintenu la cadence de croissance soutenue entamée depuis plus d’une année, avec une progression de 24% des arrivées de touristes aux postes frontières durant les trois premiers mois de 2018 par rapport à l’année précédente.

Les principaux marchés émetteurs du Royaume continuent d’afficher des progressions importantes, en particulier, l’Allemagne (39%), suivi de l’Espagne (26%), la France 24% et Royaume-Uni (15%), a indiqué le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale dans un communiqué.

Quant aux nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement touristique classés, elles ont connu une forte croissance de 20% par rapport à fin mars 2017, a précisé la même source.

De même, rapporte la MAP, les recettes touristiques en devises ont atteint 15,8 milliards de dirhams durant le premier trimestre de l’année 2018 soit une hausse de 20% par rapport à la même période de l’année 2017.

Le trafic des passagers dans les aéroports et celui du fret aérien ont progressé respectivement de 15,96% et 8,57% au cours du premier trimestre de l’année 2018, a souligné le ministère.

Concernant les exportations des produits de l’artisanat, la même source a relevé que ceux-ci ont continué leur ascension au cours du 1er trimestre 2018, enregistrant un taux de croissance de 15,6% par rapport à la même période de 2017.

La majorité des produits de l’artisanat ont connu une forte demande extérieure pendant le 1er trimestre 2018, notamment le fer forgé, dont le chiffre d’affaires à l’export a augmenté de 2,5 fois.

A noter que trois familles de produits, à savoir la poterie & pierre, le tapis et la vannerie réalisent à elles seules 45% du chiffre d’affaires du secteur (16%, 15% et 14% respectivement).

Au cours du 1er trimestre 2018, l’Europe se positionne en tête de liste des clients ayant enregistré de fortes croissances de leurs importations d’artisanat marocain (69%), avec une démarcation de l’Italie (21%), réalisant ainsi la part la plus importante du chiffre d’affaires (54%).

Pour ce qui est de l’économie sociale, le rythme de création de coopératives a plus que doublé depuis l’entrée en application de la nouvelle loi sur les coopératives, et cette évolution positive a concerné toutes les régions du Royaume et tous les secteurs, conclut le communiqué.