Les aliments naturels au service du système immunitaire

Chaque année, à l’arrivée de l’hiver, notre système humanitaire subit de plein fouet les chutes de température. Invariablement, cette période s’accompagne de son lot de rhumes et autres états grippaux. Au moindre symptôme, notre réflexe premier est de se ruer vers la pharmacie. Néanmoins, il existerait une autre alternative. Celle-ci repose sur des remèdes naturels constitués d’aliments présents dans presque toutes les échoppes du pays. Une fois que ces derniers prennent place dans un régime alimentaire, ils contribuent efficacement à protéger des maladies, en boostant le système immunitaire, car ils sont particulièrement riches en vitamines, en minéraux et antioxydants.

Une cuisine sans ail, c’est une cuisine qui ne se respecte pas. Car bien au-delà de la mauvaise haleine dont il se rend coupable, et de la saveur qu’il donne à vos plats, l’ail est un super-aliment avec de grands avantages pour la santé. De nombreuses études ont montré qu’une consommation régulière d’extrait d’ail influe positivement sur le niveau du cholestérol et de la pression artérielle. L’ail renforce également les défenses naturelles de l’organisme grâce aux antioxydants dont il est composé, et donc réduit les risques de choper un rhume.

Parlons gingembre. Déjà, il est terriblement efficace contre la mauvaise haleine, héritage de la consommation d’ail, mais avant tout il est à l’origine du miracle contre la nausée, diminue les inflammations, apaise les douleurs, et actionne le métabolisme favorisant une perte de poids. Par ailleurs, une cuillère de café à miel dans un verre de thé au gingembre constitue un excellent remède contre le rhume et le mal de gorge. Autant de bienfaits qui rendent moins obsessionnelle l’utilisation quasi-frénétique du gingembre dans la cuisine asiatique.

Originaires du Mexique et utilisées de coutumes par les Aztèques et les Mayas, les graines de chia, dont la popularité ne cesse de grimper, sont de nos jours, elles aussi, fréquemment utilisées en cuisine et très prisées par les runners qui ne négligent pas leurs bienfaits. Et pour cause, elles sont hautement riches en acides gras oméga-3. Pour vous donner un ordre de grandeur, 100 grammes de graines de chia contiennent autant d’omega-3 qu’un kilo de saumon. Aussi, fournissent-elles au corps humain deux fois plus de protéines végétales que toutes les autres graines. Leur forte teneur en antioxydants et fibres solubles, vient compléter un tableau de super-aliment qui revigore les défenses humanitaires censées combattre les grippes.

Si le Matcha est inconnu au bataillon des ingrédients préférés des Marocains, il n’est pas pour autant impossible à trouver, puisqu’il est exposé sur les étagères de tous les supermarchés bio du Royaume. Cette poudre de thé vert a la particularité de contenir 20 fois plus d’antioxydants que le pamplemousse. De plus, elle stimule naturellement le corps tout en procurant de l’énergie pour toute une journée. En effet, le Macha est réputé pour sa grande teneur en agents anti-radicaux libres (molécules responsables de problèmes de santé), vitamines, minéraux et oligo-éléments qui aident à prévenir le rhume et la grippe. La poudre de Macha peut être utilisée de différentes manières, notamment dans la préparation de biscuits et gâteaux. Mais attention, à l’achat de la poudre de Macha, veillez à ce qu’elle ne comporte aucune trace de sucre ou d’additifs.

Enfin, Le chou vert est également pourvu de multiples vertus. Ce légume hivernal est riche en antioxydants, et renforce votre système immunitaire, en plus de rendre la peau plus belle et plus jeune. Il aide à prévenir des maladies telles que l’Alzheimer ou l’athérosclérose. Au même titre que les myrtilles, qui comportent elles aussi, des avantages pour la santé via les vitamines, protéines et anti-inflammatoires qu’elles procurent à votre corps. En somme, restez en bonne santé pendant l’hiver n’est pas si compliqué qu’il n’y paraît.