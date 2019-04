Les agences d'Attijariwafa bank Europe font peau neuve

Attijariwafa bank Europe vient d'entamer la refonte de son modèle de distribution, en mettant en place un nouveau modèle "agence" afin de mieux servir ses clients, a annoncé la filiale européenne du Groupe Attijariwafa bank dans un communiqué.

Les nouvelles agences Attijariwafa bank Europe arborent désormais des "espaces internes modernes avec de nouveaux mobiliers, un nouvel habillage interne et externe ainsi qu’un affichage dynamique" et proposent "un parcours efficace, régenté par une borne digitale interactive (le directory) qui dirige les clients, selon leurs besoins, vers les trois nouvelles zones disposées au sein des agences", précise le communiqué.

Les nouvelles zones comprennent un "espace Guichet" pour réaliser des opérations de caisse (retrait d’espèces et versement, transfert d’argent en espèces, rapatriement de fonds), un "espace Express" pour effectuer des opérations "hors caisse" telles que les transferts d’argent ou encore les opérations de banque au quotidien ne nécessitant pas la manipulation d’espèces (récupération de moyens de paiement, souscription à des produits de transfert, activités relais, changement d’adresse, formalités, etc.), et un "espace Conseil" pour effectuer des opérations à forte valeur ajoutée (octroi d’un crédit immobilier, etc.) et traiter des cas particuliers, rapporte la MAP.

Le nouveau modèle de distribution est déjà déployé dans de nombreuses agences dont 11 en Île-de-France (2 à Paris, dans les 17ème et 19ème arrondissements, une à Montreuil, une à Asnières, une à Clichy, une au Kremlin Bicêtre, une à Mantes-la-Jolie, une à Pontoise, une à Aulnay-Sous-Bois, une à Trappes et une à Evry), une à Strasbourg et une à Lyon.

Attijariwafa bank Europe indique avoir également entrepris le "relooking" de ses agences en Belgique, notamment l’agence de Lemonnier et la nouvelle agence de Charleroi.

Le déploiement du nouveau modèle “agence” d’Attijariwafa bank Europe se fait progressivement, selon la banque qui promet que "bientôt toutes les agences européennes bénéficieront d’un nouveau look, moderne, neuf et répondant aux besoins de ses clients".

Attijariwafa bank Europe, filiale européenne du Groupe Attijariwafa bank, est aujourd’hui implantée dans 6 pays (France, Belgique, Espagne, Allemagne, Italie, Pays-Bas) à travers 60 agences. Avec plus de 87.000 clients à son actif, la filiale européenne s'est spécialisée dans plusieurs métiers bancaires et financiers pour répondre au mieux aux clients et aux entreprises ayant des courants d’affaires entre l’Europe et l’Afrique.