Les Marocains attachés aux traditions, ouverts aux coutumes du pays d'accueil

Interpellation



Les éléments de la préfecture de police de Marrakech, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, ont interpellé mardi trois individus pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic de drogue et de psychotropes.

Selon une source sécuritaire, deux de ces suspects âgés entre 24 et 45 ans ont été interpellés à bord d’une voiture utilitaire dont l’immatriculation est falsifiée dès leur arrivée à Marrakech en partance d’une ville du nord du Royaume.

Ils ont été appréhendés en flagrant délit de livraison d’une cargaison de drogue au troisième suspect, a-t-on appris de même source.

Les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire ont abouti à la saisie d’une tonne et de 55 kilogrammes de kif et de 260 kg de tabac de contrebande, ainsi que de 38 kg de chira et d’une somme d’argent estimée à 120 millions de centimes qui pourrait être le butin de cette activité criminelle, a-t-on précisé.

Les mis en cause ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les ramifications éventuelles de cette activité criminelle et d’interpeller le reste des complices dans ces actes criminels, d'après la même source.



Arrestation



Les éléments du district préfectoral de sûreté de Nador ont réussi, sur la base de renseignements précis fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), à interpeller deux individus âgés de 31 et 48 ans pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de 16,65 kg de cocaïne et de détention d’une arme à feu.

Selon une source sécuritaire, les deux prévenus ont été appréhendés lors d’opérations simultanées menées à Nador et dans la localité de Farkhana, pour leur implication présumée dans l'acquisition de cocaïne et son écoulement au niveau local, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les fouilles et perquisitions menées ont permis la saisie de 16 plaques d’un poids total de 16 kg et de 650 g de cocaïne.

Outre les stupéfiants, les perquisitions ont permis de saisir un fusil de chasse, un lot de cartouches, des armes blanches, une bombe lacrymogène, ainsi que six voitures portant des plaques minéralogiques nationales et étrangères et un montant d’argent soupçonné d’être le butin de ces activités criminelles, ajoute la même source.

Les mis en cause ont été soumis aux procédures de l’enquête judiciaire menée par la brigade de la police judiciaire de Nador, sous l’égide du Parquet compétent, en vue de déterminer l’ensemble des ramifications possibles de ce réseau et d’interpeller les complices présumés dans cette activité criminelle.